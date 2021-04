La dirección del Hospital le respondió a los médicos: aseguran que trabajan para sumar anestesistas

Luego de que los jefes de todos los servicios del Hospital Iturraspe informaran esta mañana que debieron acudir a la Justicia para que intervenga y resuelva dos problemas de larga data en el nosocomio, como la falta de anestesistas y neurocirujanos en la institución, el director general de los hospitales del interior, Carlos Negro, y el director del centro de salud local, Valentín Vicente, informaron los motivos de por qué no se pudieron contratar más profesionales de esta especialidad y aseguraron estar ocupados en el tema.

"En cuanto a la falta de anestesistas hemos trabajado muchísimo en la búsqueda con Valentín (Vicente) y Verónica (Pepino, vicedirectora del Hospital). Hemos tenido opciones de contratar pero hay una asociación a la que responden, que se vieron inhibidos a venir a trabajar al Hospital. No los hemos podido contratar. Hay una medida cautelar por tres meses por el conflicto que tienen en la parte privada", comenzó explicando Negro.

Seguidamente, se refirió a otro de los motivos: "Por supuesto nos ha afectado la ausencia de un anestesista por un problema de instancia privada, ya que tiene una imputación. El Ministerio actuó como corresponde. El otro anestesista presentó la renuncia y tendrá que trabajar 30 días más por el preaviso".

En esa línea, adelantó que en 30 días estarían sus reemplazos y que, incluso, podrían sumar más anestesistas de los que hoy trabajan allí: "Vamos a estar en condiciones en los próximos 30 días de tener los reemplazos de los anestesistas para incluso poner más anestesistas de los que hoy tenemos".

Neurocirujanos

Respecto al otro reclamo, sobre la falta de neurocirujanos, Negro dijo: "El 1 de abril contratamos 16 personas más, entraron nueve profesionales nuevos y de esos nueve, dos neurocirujanos. Ya están trabajando en el hospital. El Ministerio no para en resolverles las situaciones que nos plantean los directores".

Tras ello, fue crítico con los profesionales que convocaron a la conferencia de prensa para poner de manifiesto lo que ellos llamaron "irregularidades de trabajo": "Nos sorprende lo de esta mañana, porque es un tema que se tiene que resolver internamente, que la dirección les tenga que dar una respuesta a los jefes de servicio, y que no sea por medio de las redes. Nos sorprende porque con el doctor Buffa (Rodolfo, jefe de Terapia Intensiva), tuvimos un Zoom la semana pasada para ver cuál era la situación de toda la provincia con todos los terapistas, los epidemiólogos, para ver la vacunación y no plantearon ninguno de estos temas. Sí entendemos que haya una preocupación por la falta de especialistas. Pero el Ministerio trabaja, son recurso humano crítico, la provincia de Córdoba es la única provincia que paga el recurso humano crítico a los terapistas, se les reconoce el esfuerzo, sabemos del cansancio, el esfuerzo que hacen".

En números

En otra materia, Negro llevó tranquilidad a la sociedad al referirse a la ocupación de las camas el en Hospital Iturraspe destinadas a pacientes con Covid-19. "Con los números de ocupación de camas de terapia, que la gente que vive en San Francisco se quede tranquila porque las 12 camas que tenemos para patologías prevalentes las tenemos que tener para esas patologías, porque no estamos en la misma situación que el año pasado. Tenemos más movilidad, hay accidentes de tránsito, hay infartos, hay cirugías que requieren posoperatorios en terapia intensiva, Hoy tenemos 12 camas de las cuales hay 6 ocupadas, el 50 por ciento".

"De las terapias intensivas que hablan de Covid, para pacientes críticos, de las 20 hay 16 pacientes, ayer había 15, las otras cinco están ocupadas con pacientes que no están todavía en ARM. Y de las 34 camas hoy tenemos 14 pacientes de la segunda ala Covid. La ocupación del Hospital en general, de 134 camas operativas tenemos 71 pacientes en total, estamos en un 52% de ocupación de la totalidad del hospital, como Obstetricia, Neonatología. Sí el área de Covid es la más preocupante porque hay una situación, el departamento está con alto riesgo, pero nosotros tenemos corredores. El sábado trabajé en Las Varillas para que todo el corredor de la ruta 13 vaya a Villa María, que no tiene la misma situación. Algunos pacientes tendrán toda la capacidad, al recurso humano no lo vamos a poner a hacer más de lo que les corresponde, y algunos pacientes serán derivados a Villa María o al polo sanitario, porque ahí tenemos más camas, pero las camas que ofrece la Provincia son las que están instaladas en la parte pública y en la parte privada", agregó el director general.

Falta de anestesistas: "Es una problemática que nosotros no provocamos pero sí sufrimos la consecuencias"

Valentín Vicente también se refirió a los reclamos de los médicos y, en el caso del que ponía de manifiesto el atraso en las cirugías, defendió: "Queremos decir que las cirugías en el Hospital, en los últimos meses, han ido en suba: en enero 130, en febrero 160 y en marzo 190 cirugías. Obviamente como todo, el sistema hospitalario, tanto provincial como nacional, fue atravesado por la pandemia y se destinaron recursos y camas a la atención de Covid. En los meses de verano, que tuvimos este alivio en la casuística, a esos pacientes que estaban esperando cirugías, pacientes no críticos, se les han adelantado sus turnos como para tratar de solucionar un poco esta problemática".

"En cuanto a la ocupación general fuera del área Covid, el Hospital tiene hoy, porque esto es muy dinámico y los números varían día a día, un 53% de ocupación, a expensas de un año Covid que tiene muchos pacientes. Pero el resto del Hospital hoy tiene el 40% aproximadamente, entre camas de Obstetricia, Clínica Médica, Traumatología, Cirugía, como dijeron los profeisonales esta mañana", agregó.

Respecto a la situación de la falta de anestesistas, afirmó: "Es algo que estamos trabajando, hace muchas semanas, prácticamente desde principio de año. Es una problemática que nosotros no provocamos pero sí sufrimos la consecuencias de la falta de anestesia por una circunstancia del área privada que tuvo repercusión en la cesantía del contrato de un anestesiólogo que trabajaba en el Hospital. Eso fue subsanado por estos anestesistas en forma pasiva que trabajan en el Hospital porque ellos son recurso humando crítico y tienen ese compromiso. De todas formas también los pacientes que lleguen al Hospital y que necesiten alguna resolución quirúrgica, en estos días tenemos la opción del código rojo, que no es algo de ahora, es algo que hace años la Provincia ha implementado, y que en el caso que el sistema hospitalario por alguna circunstancia no pueda dar respuesta, se puede derivar a la parte privada. Y ahí son atendidos".

"En cuanto a profesionales anestesiólogos he dialogado con muchos de ellos para tratar de que puedan ayudar al hospital contratándolos para que puedan subsanar esta problemática que estamos cursando, y muchos han manifestado que la Asociación de Anestesistas les ha impedido hacerse cargo de esas guardias por ser catalogado por ellos un área de conflictos, por el cual el resto de los anestesiólogos no pueden intervenir", sumó.

Por su parte, respondiendo al reclamo de la falta de neurocirujanos: "Es un recurso crítico que no hay en ciudad y no hay en la región, y por suerte hemos podido contratar en este último ingreso de personal en abril, que ya son más de 70 las personas que han ingresado desde que arrancó la pandemia. De 16 profesionales, dos son neurocirujanos que van a prestar servicio en el Hospital Iturraspe y fueron presentados. Me extraña que el doctor Buffa no lo dijera. Fueron presentados a él como jefe de Terapia Intensiva en una reunión hace dos semanas atrás, uno de ellos fue posteriormente acompañado por Buffa a una de las clínicas privadas. Sabemos que en la radicación de profesionales de esta especialidad tan crítica no solo tienen que hacer su incursión en la parte pública sino también en la privada, así que fue acompañado a la parte privada para que viera las instalaciones y las posibilidades laborales en este otro ámbito".