En las próximas semanas vacunarían a menores de 60 años con comorbilidades

Este miércoles 21 de abril se llevará a cabo un nuevo y gran operativo de vacunación contra el Covid-19 en San Francisco, a partir de la llegada de 2 mil dosis de la vacuna AstraZéneca, que estarán destinadas en su gran mayoría a adultos mayores de 60 y en una pequeña proporción a personas con discapacidad y trasplantadas y personal de la salud.

En esta línea la próxima semana o la siguiente, según adelantó el secretario de Salud, Fernando Giacomino, a El Periódico, podría comenzar a vacunarse a menores de 60 años con comorbilidades. Si el envío de vacunas a San Francisco sigue a este ritmo se espera que en San Francisco haya un 30 o un 40 por ciento de la población vacunada para mayo.

Consultado acerca de qué se le puede responder a las personas que piden urgencia en la vacunación, a partir de ser pacientes de riesgo por padecer determinadas patologías, Giacomino dijo: "A este grupo queremos decirle que en breve la van a tener".

Y explicó: "Hemos recibido el padrón con todos los mayores de 60. Y hemos recibido 2 mil vacunas. Ya el 80 por ciento mayores de 70 ya están inmunizados. Por ahí lo que pasó es que no tenemos un padrón del 100 por ciento, porque hay mucha gente que se va anotando después, que al principio no se anotó. Al principio creíamos que ya teníamos el 100% de mayores de 80 años y no, siguen apareciendo. Pero siguen apareciendo porque se van anotando más tarde. Ya mayores de 70 quedan muy pocos y de 60 a 70 estamos empezando a vacunar. Si yo tengo ya 2 mil dosis que empiezo a poner a mayores de 60 y el fin de semana me llega otra gran cantidad, porque falta el cargamento de Sputnik V que todavía no llegó a Córdoba, ya estamos cerca".

"A este ritmo, entre la semana que viene o la otra ya se bajaría de 60 años y se empezaría con comorbilidades. Ya hoy más o menos tengo entre 20 y 30 personas que son trasplantadas y personas con discapacidad que están dentro padrón. Eso me da de pensar que en breve voy a tener más personas con estas patologías, porque ya entraron personas trasplantadas y algunas con discapacidad. Y más discapacitados para incorporar, pero a mí me llega el padrón y yo vacuno de acuerdo al padrón", agregó el funcionario.

30% de vacunados para mayo

Por otra parte, el secretario de Salud se refirió al hecho de que Argentina haya empezado a producir sus primeras dosis de Sputnik V en el país y que se haya adelantado que a partir de junio podrían hacerse a gran escala: "Sería muy bueno. En la primera etapa Argentina a Rusia le brindó toda la garantía, cuando nadie conocía la vacuna rusa, cuando todos hablaban de que era las peor de todas. Gamaleya viene haciendo vacunas para la gripe hace muchos años. Los que más o menos investigábamos sabíamos que esta vacuna iba a dar buenos resultados, tal es así que después en las revistas internacionales, que leemos mucho, encontramos que produce una efectividad altísima con las dos dosis del 97 a 98 por ciento. Está considerada, fuera de las otras como Pfizer o Moderna que no llegan a nuestro país, de una alta eficacia y eficiencia".

"Que la podamos desarrollar nosotros nos va a garantizar que tengamos muchas más dosis. Yo no digo que estemos retrasados, quizá estamos muy apurados por adquirir la vacuna porque se prometió algo a fines de febrero o marzo se dijo que iba a haber mucha cantidad de personas vacunadas", agregó.

En ese sentido, se manifestó satisfecho con el ritmo de vacunación en la ciudad: "La meta que yo tenía, que era vacunar 10 mil personas, ya la cumplí".

Seguidamente, agregó: "Y a este ritmo, si ahora me llegan las Sputnik V y la semana que viene van a llegar vacunas chinas, me animo a decir que tengo que llegar a mayo con el 30 o el 40 por ciento de mi población vacunada".