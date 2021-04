Baby fútbol: con varios partidos postergados, el próximo fin de semana habrá doble fecha

La Liga de Baby Fútbol informó que el próximo fin de semana habrá doble fecha. Entre viernes y sábado se jugará la sexta del Apertura, mientras que el domingo jugarán la séptima jornada.

La doble fecha viene cargada de postergaciones ya que los equipos de El Tío, Devoto y Freyre no pueden viajar ni recibir delegaciones en su cancha por las medidas sanitarias tomadas los por municipios del departamento San Justo la semana pasada.

A esto se le suma que el club General Savio decidió este lunes suspender todas sus actividades por dos semanas (hasta el 30 de abril) por lo que todos sus partidos serán reprogramados a partir de esa fecha.

En ese marco, la Liga informó la programación de un fin de semana que viene cargado de acción. Antes, este miércoles, se jugará el partido reprogramado de la quinta fecha entre 2 de Abril y Deportivo Sebastián de la categoría 2008. Será a partir de las 19 horas,

Sexta fecha

Comenzará el viernes solo con cuatro partidos de la categoría 2008 y en dos canchas diferentes. El resto de los partidos se jugarán el sábado.

Cancha de Estrella del Sur (Viernes - Categoría 2008)

19 hs Dep. Norte vs. 2 de Abril

20 hs Estrella del Sur vs. Los Albos

Cancha de Deportivo Sebastián (Viernes - Categoría 2008)

19 hs Tarzanito vs. Dep. Josefina

20 hs Dep. Sebastián vs. Belgrano

Categorías 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009 (Sábado desde las 13 horas)

CD River vs. Barrio Jardín

Estrella del Sur vs. Los Albos

Dep. Norte vs. 2 de Abril

Dep. Sebastián vs. Belgrano

Tarzanito vs. Dep. Josefina

Libre: Infantil Xeneize

Postergados

Tiro y Gimnasia vs. DMD Freyre

Dep. El Trébol vs. Dep. Oeste

Los Andes vs. Gral. Savio

CD y C El Faisán vs. Barrio Cabrera

Séptima fecha

Categorías 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2009 (Domingo desde las 13 horas)

Dep. Oeste vs. Tiro y Gimnasia

Dep. Josefina vs. Dep. Sebastián (En cancha de Los Andes)

Belgrano vs. Dep. Norte

2 de Abril vs. Estrella del Sur

Los Albos vs. Los Andes

Barrio Cabrera vs. Infantil Xeneize

Libre: Dep. El Trébol (El Tío)

Postergados

DMD Freyre vs. Tarzanito

Gral. Savio vs. CD River

Barrio Jardín vs. CD y C El Faisán