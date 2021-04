Lanzaron "Abriguemos", una campaña solidaria que pretende un cálido invierno para todos

Un grupo de instituciones lanzaron "Abriguemos", una campaña solidaria que busca reunir abrigos para hacérselos llegar a las familias que más los necesitan.

De la iniciativa, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 20 de mayo, participará el Club de Leones, el merendero La Amistad, murga La Estación, Red Solidaria, la asociación civil Ayudando a Crecer y Corazones Contentos. Además, podrán sumarse otras entidades que lo deseen.

Desde el Club de Leones, su secretaria Rita Garrone brindó detalles de la campaña. "La idea es repetir la campaña del año pasado, en la que habíamos juntado frazadas y había salido todo tan bien. Este año hablando con Gonzalo Giuliano Albo del merendero La Amistad decidimos volver a realizarla. Gracias a Dios se han sumado otras instituciones de la ciudad. Esto no quiere decir que otras instituciones no puedan sumarse a esta campaña, incluso también fábricas o empresas que quieran recolectar entre sus empleados también será muy bienvenido", explicó.

Así, se recolecta todo tipo de abrigo como frazadas, mantas, camperas, buzos, bufandas, gorros y guantes, pero también calzado, medias y ropa interior. "Nos hicieron saber que la gente está necesitando ropa interior y medias. A todo aquel que quiera hacer un aporte económico porque no tenga para donar la sugerencia es que compren ropa interior y medias de todos los tamaños que eso ayuda a la campaña y a la gente que nos los está pidiendo", afirmó Garrone.

La campaña comienza este martes 20 de abril y se extenderá hasta el 20 de mayo: "Pero vamos a seguir juntando porque las necesidades son muchas. Pedimos que lo que se done esté en buenas condiciones para no tener que coser o remendar, porque nos roba tiempo en la donación, porque la idea es que a medida que se vaya recibiendo se vaya donando, porque pronto ya va a hacer frío".

Dónde donar

Interesados en donar podrán contactarse por teléfono con alguna institución para coordinar la entrega de los elementos. "Cada institución tiene un número de teléfono para evitar la circulación de gente. O bien vamos a sus domicilios, o les damos una dirección, pero no vamos a poner un lugar y una hora para que la gente no circule y no se amontone", aclaró Garrone.

En ese sentido, se puede llamar a los teléfonos (03564) 15686875 (merendero La Amistad), 15500510 (murga La Estación); 15661478 (asociación civil Ayudando a Crecer), 15660303 (Club de Leones), 15661579 (Corazones Contentos) o 15619188 (Red Solidaria).

Respecto a quiénes irán las donaciones, Garrone adelantó: "Las instituciones que nos acompañan son las que están en contacto con las necesidades de las personas, ellos tienen relación directa con las personas que tienen necesidades, nosotros generalmente hacemos la campaña y las donamos a estas instituciones para que ellos las distribuyan entre quienes consideren que son necesarias".