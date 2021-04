Miralo en vivo: Boca Unidos vs. Chaco For Ever por el Federal A

Boca Unidos de Corrientes recibirá en la tarde de hoy a Chaco For Ever por la segunda fecha de una nueva temporada del Torneo Federal A, Zona Norte, en un partido que comenzará a las 16 en el complejo Leoncio Benítez, con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela. El partido se podrá ver en vivo online en esta página y por Youtube, con la transmisión de República Aurirroja.

El Aurirrojo recibirá al Albinegro con la ausencia sus dos cartas de gol, que estarán afuera al igual que el DT Alfredo Grelak, por sanción.

De antemano el cuerpo técnico ya supo que no contaría con Gonzalo Ríos, porque se retiró expulsado en el debut en Salta, donde el ribereño igualó en 2 frente a Central Norte. A la falta del goleador, se sumó en las últimas horas previas al partido la de la figura: "Tony" Medina, que no pudo recuperarse de un golpe en el aductor y fue descartado.

Por su parte, durante toda la semana Grelak y sus colaboradores no dispusieron de una práctica futbolística, por lo que no dio demasiados indicios de los once. La novedad pasará por la inclusión de Martín Peralta, el delantero que fue uno de los últimos en sumarse en el mercado de pases y no tuvo minutos en el estreno por una contractura.

Sin cambios

Chaco For Ever viene de ganar 3 a 1 ante Sportivo Las Parejas. El entrenador del Negro tendría confirmado los once titulares.

Para competir en este certamen, For Ever sumó 15 jugadores al plantel: un arquero, tres defensores, ocho volantes y tres delanteros. De esta manera, Daniel Cravero cuenta con incorporaciones para cubrir diferentes espacios de la cancha.

Probables formaciones

Boca Unidos: Luis Ardente; Luna, Nicolás Marotta, Ariel Morales, Franco Lazzaroni y Oliva o Abecasis; Iván Silva, Sánchez Paredes y Carlos Arriola; Peralta y Larrasábal o Valsangiacomo.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Cuevas, Marcos Fissore, Marín y César More; Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Allende; Ibarra y Matías Romero.

Hora: 16.

Con información de República Aurirroja.