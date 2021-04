Miralo en vivo: Brown de Madryn vs. Santamarina por la Primera Nacional

Guillermo Brown de Puerto Madryn recibirá hoy a Ramón Santamarina de Tandil por la 6° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16 en el estadio Raúl Conti, en tierras chubitenses, y que será dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

El partido también se podrá ver en vivo y online en este link con la transmisión en directo de TyC Sports Play.

El presente futbolístico de Guillermo Brown no es el más ideal. El equipo no sabe lo que es ganar en el campeonato y ya no tiene más margen de error. Es por eso que en casa tendrá una prueba vital.

A pesar de los resultados negativos, Marcelo Broggi no realizaría cambios en el 11 inicial. El entrenador repetiría el equipo ya que posee y utiliza a su formación ideal en cancha.

Cortar la racha

El elenco encabezado por Pablo Ricchetti sabe bien que debe mejorar cuanto antes: hace cuatro partidos que no gana y si continúa dejando puntos en el camino quedará relegado de los puestos de vanguardia.

Para el choque ante los madrynenses, el entrenador de Santa hará una variante obligada en el mediocampo y será el ingreso de Facundo Leiva en reemplazo del lesionado Valentín Depietri. En el arco continuará Juan Pablo Mazza, ya que Nicolás Avellaneda no está recuperado de su molestia física.

Probables formaciones

Brown de Madryn: Franco Agüero; Leandro Lacunza, Bruno Paladini, José Villegas, Guillermo Ferracuti; Franco Sivetti, Braian Aquino, Mauricio Vera, Gonzalo Bazán; Lautaro Parisi y Samuel Hernández.

Santamarina: Mazza; Gabriel Carrasco, Patricio Boolsen, Osvaldo Barsottini y Agustín Jara; Matías Kabalín, Leonel Pierce, Mariano González y Leiva; Luis Vila y Martín Michel.

Estadio: Brown

Hora: 16.

Con información de Solo Ascenso.