Miralo en vivo: Atlanta vs. Riestra por la Primera Nacional

Atlanta recibirá hoy a Deportivo Riestra por la 6° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 13:30 en el estadio León Kolbowski y que será dirigido por el árbitro Rodrigo Rivero.

Atlanta volvió de Córdoba con un punto bastante valioso. No sólo porque sumar en una cancha complicada como el Gigante de Alberdi no lo hará cualquiera, sino también porque consiguió la igualdad sobre el final. Sin embargo, el no haber ganado lo bajó de la cima, pero este domingo tendrá la posibilidad de volver, al menos por un par de días: los líderes, Tigre y Gimnasia de Mendoza, jugarán el lunes y martes, respectivamente.

El Bohemio recibirá a Riestra por primera vez luego de la escandalosa derrota por 1-0 de 2018. El juez santiagueño Rodrigo Rivero no dirigió nunca a los de Villa Crespo, pero sí al Blanquinegro: fue este torneo en la derrota por 3-0 ante Tigre, donde les cobró en contra un polémico cuando ya jugaban con 9 futbolistas.

Mientras Atlanta llega con cinco partidos invicto y a un punto de los líderes, Riestra arrastra un torneo irregular, con dos triunfos y tres derrotas. Si bien viene de vencer al difícil Mitre de Santiago del Estero, aún no sumó unidades saliendo de Nueva Pompeya.

Para este partido, Walter Erviti recupera a Ramiro Fernández, quien ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante San Martín de Tucumán, y se meterá en el once inicial en lugar de Martín López. En tanto Pablo Martínez, que salió lesionado en el arranque contra Belgrano, sería reemplazado por Joaquín Ochoa Giménez.

Seguir prendido

No fue un triunfo más el que consiguió el último lunes. Deportivo Riestra superó a Mitre, nada más ni nada menos que uno de los candidatos al ascenso a la Liga Profesional y uno de los que aspiraba a la punta. Pero eso ya quedó atrás.

Y pensando en este encuentro, de acuerdo a lo que mostró cada partido de visitante, Guillermo Szeszurak apelaría una vez más a la línea de cinco defensores. Por ello, Maximiliano Rodríguez bajaría al fondo y Samuel Portillo reemplazaría a Guillermo Pereira.

Probables formaciones

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Alan Pérez, Martín García, Ramiro Fernández; Gabriel Ramírez, Agustín Bolívar, Joaquín Ochoa Giménez; Santiago Solari, Ignacio Colombini y Fabricio Pedrozo.

Deportivo Riestra: Matías Vega; Rodríguez, Matías Contreras, Yeison Mena Murillo, Gustavo Benítez y Tomás Villoldo; Sebastián López, Jonatan Goitia y Leonel Bucca; Walter Acuña y Portillo.

Estadio: Atlanta.

Hora: 13:30.

Con información de Solo Ascenso.