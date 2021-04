Baby Fútbol: resultados de la quinta fecha

Este sábado se completó parte de la quinta fecha del Apertura "Víctor Vitino Lovera" de la Liga de Baby Fútbol que tiene dos encuentros que postergados producto de las restricciones impuestas por los municipios de San Francisco, Freyre y Devoto ante el aumento de casos de Covid.

El viernes se jugaron los partidos de las categorías 2012, 2011, 2010 y 2009; mientras que el viernes jugaron las categorías 2014, 2013 y 2008.

Los encuentros que fueron suspendidos son los que iban a protagonizar DMD Freyre vs El Trébol (El Tío) e Infantil Xeneize vs. El Faisán (Devoto).

El viernes por la noche, el club 2 de Abril realizó un minuto de silencio en homenaje al fallecimiento del ex entrenador Diego Viglianco.

Resultados de la fecha:

Categoría 2008

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina 3-3 Tiro y Gimnasia (En Deportivo Oeste)

Belgrano 4-1 Tarzanito

2 de Abril 1-2 Dep. Sebastián

Los Albos 3-1 Dep. Norte

Gral. Savio vs. Estrella del Sur

Barrio Jardín 1-0 Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera 4-0 CD River

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán (Postergado)

Libre: Dep. Oeste

Categoría 2009

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina 1-4 Tiro y Gimnasia (En Deportivo Oeste)

Belgrano 5-0 Tarzanito

2 de Abril 3-0 Dep. Sebastián

Los Albos 3-1 Dep. Norte

Gral. Savio 2-1 Estrella del Sur

Barrio Jardín 1-0 Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera vs. CD River (Postergado)

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán (Postergado)

Libre: Dep. Oeste

Categoría 2010

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina 0-5 Tiro y Gimnasia (En Deportivo Oeste)

Belgrano 8-1 Tarzanito

2 de Abril 2-2 Dep. Sebastián

Los Albos 4-1 Dep. Norte

Gral. Savio 0-3 Estrella del Sur

Barrio Jardín 5-0 Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera 3-1 CD River

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán (Postergado)

Libre: Dep. Oeste

Categoría 2011

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina 0-5 Tiro y Gimnasia (En Deportivo Oeste)

Belgrano 5-0 Tarzanito

2 de Abril 0-0 Dep. Sebastián

Los Albos 1-2 Dep. Norte

Gral. Savio 0-2 Estrella del Sur

Barrio Jardín 3-1 Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera 2-4 CD River

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán (Postergado)

Libre: Dep. Oeste

Categoría 2012

DMD Freyre vs. El Trébol (El Tío) (Postergado)

Dep. Josefina 1-3 Tiro y Gimnasia (En Deportivo Oeste)

Belgrano 7-0 Tarzanito

2 de Abril 1-6 Dep. Sebastián

Los Albos 7-0 Dep. Norte

Gral. Savio 0-4 Estrella del Sur

Barrio Jardín 0-0 Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera 2-8 CD River

Inf. Xeneize vs. CD y C El Faisán (Postergado)

Libre: Dep. Oeste