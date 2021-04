"Los contagios importantes no están identificados con la práctica deportiva", dijo Vidal

El médico deportólogo, Sergio Vidal, opinó sobre la realidad que viven los clubes con respecto a los contagios de Covid 19, en base a un relevamiento que realizó con varias instituciones locales y de la región.

Vidal explicó que detectó una tasa de contagios coronavirus casi nula dentro de los clubes, señaló que respetando los protocolos y los cuidados generales la actividad deportiva puede continuar y destacó que los "relajamientos" no se produjeron en los clubes sino en actividades en lugares cerrados.

En ese plano, esta semana varios municipios del departamento San Justo -entre ellos San Francisco- decretaron la suspensión de las competencias deportivas amateurs (federadas y no federadas), en los casos que supongan la permanencia dentro de la ciudad de personas provenientes de otras jurisdicciones. No obstante, se mantiene el permiso para realizar entrenamientos y partidos entre clubes de la misma localidad.

Vidal, mentor del protocolo que utiliza la Liga de Baby Fútbol y el club Proyecto Crecer, explicó que realizó un relevamiento con instituciones en las cuales trabaja. Además de las antes mencionadas, indicó que relevó los clubes Sportivo Belgrano, San Isidro, 9 de Julio de Freyre, S.S Devoto, Colonia Marina, Tiro Federal y 9 de Julio de Morteros, Sportivo Suardi, Social Altos de Chipión y Cultural La Para.

- ¿Qué conclusiones sacó de ese relevamiento?

En el único lugar donde se dio un contagio fue en Cultural La Para. El resto de los clubes, nadie tuvo contagios dentro de la institución, sí hubo casos donde una persona se contagió afuera y fue al entrenamiento, entonces se tuvieron que aislar los que compartieron el entrenamiento, pero dieron todos negativo.

- Entonces, según su trabajo, las restricciones no "moverán la aguja" de contagios.

No, y están yendo en detrimento de un club y de una actividad que es saludable, que está claramente comprobado que la actividad física mejora la inmunidad por lo cual le están quitando un doble respaldo a las personas sin un fundamento.

- ¿Dónde considera qué está el problema?

Todos sabemos dónde están los contagios, no hace falta ni decirlo: reuniones sociales, grandes grupos de personas aglomeradas que en general tiene que ver con edades claramente definidas, espacios que juntan 2 mil personas en una noche en lugares cerrados. La tasa de contagios pasa por ahí y no por el deporte. Lo que a mí me llamó la atención fue la falta de sentido común, abren determinadas actividades donde se concentran 20 o 30 personas en un espacio reducido y cerrado, pero no abren determinadas actividades donde se reúnen la misma cantidad de personas en un espacio de 50 x 30 mts. -cinco o seis veces más grandes- al aire libre. Ahí hay una incoherencia, si analizás las estadísticas de cuántos contagios se han dado dentro de las escuelas vamos a tener una tasa bajísima, si vamos a sacar la tasa de contagios intrainstituciones deportivas es bajísima también.

- ¿Se puede comparar con la ola de contagios que se dio en clubes de la Liga Profesional?

La ola de contagios en Primera se dio en clubes que concentran, además de que en esos casos los jugadores comparten mucho tiempo juntos y es cierto que hay muchas medidas que se relajaron. Los que mantuvieron el cuidado, como Colón de Santa Fe, nunca concentraron y no tienen casos, por ejemplo, Pulga Rodríguez se contagió afuera y no en el club, por eso no se contagiaron más compañeros. En el en el fútbol amateur y/o federado esto no sucede porque no se concentra, no comen juntos y el tiempo que comparten es solo en entrenamientos o en competencias al aire libre. Dónde van a estar mas cuidados los pibes que en un club o en una escuela.

"En algunos clubes de primera la ola de contagios se dio porque usan vestuario, cosas que se habían planteado no hacerlos y yo estoy totalmente de acuerdo en que se mantengan las normas de bioseguridad, ir cambiado desde casa, no bañarse en el club, etc.", explicó Vidal.

- Y a ningún club con deportes amateurs le conviene que no se cumplan los protocolos.

A ningún club le sirve cerrar porque están todos fundidos, si cierran no cobran la cuota societaria, si no cobran se funden. Y ningún club que tenga un nivel de competencia importante le conviene tener 7 u 8 jugadores aislados por Covid porque tiene que jugar con un equipo alternativo y puede perder, entonces no conviene.

- En el caso de la presencia de público, ¿la gente se relaja?

Lamentablemente somos hijos del rigor y la gente también tiene que colaborar. Si te permiten 100 personas no podés tener a las 100 personas en una tribuna. El que no acata la normativa, perfecto, el próximo partido no entra. Tener el barbijo puesto y usarlo de bufanda es lo mismo que salir en moto y llevar el casco en el codo

- De acuerdo a su relevamiento: ¿Qué impacto inmediato pueden tener las restricciones?

Cuando vos suspendés un Gran Prix de vóley, un partido de básquet, un partido de fútbol: ¿A dónde van los los chicos que no tienen que jugar? Se van a tomar mates a una casa, a una fiesta clandestina, a tomar un coca por ahí porque total hoy y mañana no juegan. Entonces están echando leña al fuego a lo que querés evitar que son las reuniones sociales, es sentido común, solo eso. Es el razonamiento que hago yo, porque uno está en contacto con los deportistas y habla todos los días con ellos. Si juego no salgo, si no juego salgo.

- En conclusión.

Claramente no hemos aprendido casi nada, ni como sociedad y en parte de algunas personas que tienen que tomar decisiones importantes. Como sociedad parecemos no entender, todos sabemos dónde está el problema: en lugares donde se acumula mucha gente, en espacios cerrados, en lugares donde se comparten utensilios (vasos, botellas, mate) y en no respetar los cuidados básicos, pero los contagios importantes no están identificados con la práctica deportiva de ningún tipo.