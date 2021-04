Agenda deportiva local

Pese a las resoluciones restrictivas que afectan a la actividad deportiva en San Francisco y la región, este fin de semana habrá algunas competencias.

SABADO

11 hs - Hockey: Liga B1 (Federación Cordobesa) - 1° fecha

San Martín (Villa María) vs. Antártida Argentina

14 hs - Liga Rafaelina de Fútbol - Primera B - Zona Oeste - 3ª fecha [INFERIORES]

Def. de Frontera vs. Dep. Ramona

Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica

14 hs - Hockey femenino | Torneo "Germinando Sueños" (Asoc. San Fco) - 1ª fecha

Séptima división

Unión La Enramada vs Polideportivo San Fco.

Iturraspe vs Proyecto Malvinas

Quinta división

Unión La Enramada vs Iturraspe

Polideportivo San Fco. vs Proyecto Malvinas

14 hs - Baby Fútbol - Torneo Apertura 5ª fecha

Dep. Josefina vs Tiro y Gimnasia (Se juega cancha de Deportivo Oeste)

Belgrano vs Tarzanito

2 de Abril vs Dep. Sebastián

Los Albos vs Dep. Norte

Gral. Savio vs. Estrella del Sur

Barrio Jardín vs Los Andes (Se juega en cancha de Los Andes)

Barrio Cabrera vs CD River

DOMINGO

9 hs - Hockey femenino - Asoc. San Fco.

9 hs Antártida Argentina vs. Tiro y Gimnasia

10.30 hs Contadoras vs. La Hidráulica

12 hs Talleres vs. Charitas

13.30 hs Polideportivo San Fco. vs. Sporting

15 hs - Hockey masculino - FOSH

Antártida Argentina vs San Francisco Rugby Club

16 hs - Torneo Federal A - Zona B - 2° fecha

Sportivo Belgrano vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

16 hs - Liga Rafaelina de Fútbol - Primera B - Zona Sur - 3ª fecha

16 hs La Hidráulica vs. Atl. María Juana - [Reserva 14.30 hs]