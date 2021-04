Florencia Chagas: "Todavía no caigo, no lo puedo creer"

Florencia Chagas aseguró que está "soñando con los ojos abiertos" y que se va a "desmayar cuando entre a un estadio de la WNBA".

"Esto es una locura, el teléfono me explota. Me felicitaron desde Bizarrap hasta Pedro Alfonso, pasando por Justin Holiday, el jugador de los Pacers… Ni hablar de Facu (Campazzo). Apenas dormité una hora. Aún no caigo, no lo puedo creer. Tengo tantas cosas en la cabeza…", contó Chagas desde Empoli, Italia, a prensa de la CABB.

Si Campazzo suspiró en su llegada a la NBA con Denver, Flor se imagina ese momento para ella. "Yo, en vez de suspirar, creo que me voy a desmayar cuando entre a un estadio de WNBA. Todavía no caigo, cuando me pongo a pensar, no lo puedo creer", expresó.

La base-escolta bonaerense, cuyo pase pertenece al Familia Schio y se destaca en el USE Basket de la Lega (promedia 9.3 puntos, 2.2 rebotes y 1.6 asistencia en 24 minutos), no se iba a anotar en el draft hasta ayer a la tarde. "Me llamó mi agente en la WNBA y me contó que había tres equipos interesados. No había certezas, pero era una oportunidad que teníamos que aprovechar”, detalló.

La franquicia Indiana Fever, que la había puesto en una lista corta y pidió autorización para utilizar su imagen en la transmisión del draft, lo que había aumentado sus ilusiones, la eligió finalmente anoche en el puesto N° 31 (7 de tercera ronda).

OFFICIAL: With the 31st pick in the 2021 #WNBADraft, we have selected Florencia Chagas from Argentina.#OurWayUnscripted x #FeverDraft pic.twitter.com/94C1JHtrMo — Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀 (@IndianaFever) April 16, 2021

La temporada en la WNBA comenzará el 15 de mayo próximo y no se superpone con las ligas europeas. Sin embargo, Chagas aún no sabe cuándo se incorporará a Indiana Fever. "Anoche me llamó un asistente para felicitarme pero no sé si tengo que ir al training camp o cuál es el plan para mí. Estoy disponible. No voy a tener mucho descanso, pero es un sueño jugar allá y puedo bancármelo", admitió la argentina.

En la WNBA, para Chagas, se juega "otro básquet, bien americano, con un ritmo más veloz, con más corrida y tiros. Lo veo y lo noté cuando enfrente a jugadoras en campus internacionales que realicé. En Europa se juega más pausado, pensado, con menos vértigo. Yo creo que puedo jugar, aunque deberé hacer una adaptación, como hice en Europa cuando llegué desde la Argentina"

Otro argentino en la NBA: Gabriel Deck se sumará a Oklahoma City Thunder

Por otrolado, el alero santiagueño Gabriel Deck será jugador de Oklahoma City Thunder por los próximos tres años y se convertirá en el 14to. argentino en jugar en la liga de básquetbol más prestigiosa del mundo.

Deck (1.98 metros) milita desde 2018 en el Real Madrid, con el que ganó una Liga ACB (2018-19), tres Supercopas de España (2018, 2019 y 2020) y una Copa del Rey (2020).

En la actual temporada, el santiagueño promedia 8,8 puntos (52,4% campo, 40,7% triples), 3,7 rebotes y 1,2 asistencias en 24,0 minutos en la Euroliga; y 10,0 tantos (63,3% dobles), 4,0 recobres y 1,5 asistencias en 23,1 minutos en la Liga ACB.

Deck, nacido en Colonia Dorá, Santiago del Estero, el 8 de febrero de 1995, será el segundo argentino en la temporada actual de la NBA junto con el base Facundo Campazzo, quien forma parte del plantel de Denver Nuggets.

Doce más

Previamente, hubo doce argentinos que pasaron por la liga estadounidense: Juan Ignacio "Pepe" Sánchez (Philadelphia 76ers., Atlanta Hawks y Detroit Pistons); Ruben Wolkowyski (Seattle Supersonics y Boston Celtics); Emanuel Ginóbili (San Antonio Spurs); Carlos Delfino (Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets); Andrés Nocioni (Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers.).

También Fabricio Oberto (San Antonio Spurs, Washington Wizards y Portland Trail Blazers); Walter Herrmann (Charlotte Bobcats y Detroit Pistons); Luis Scola (Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets); Pablo Prigioni (New York Knicks, Houston Rockets y Los Ángeles Clippers), Nicolás Laprovítola (San Antonio Spurs), Nicolás Brussino (Dallas Mavericks y Atlanta Hawks) y Patricio Garino (Orlando Magic).

Fuente: Télam