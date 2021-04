En vivo online: Central Córdoba vs. River Plate por la Copa de la Liga

River Plate, segundo en la Zona A a cinco unidades del líder Colón, buscará consolidarse entre los equipos que clasificará a los cuartos de final cuando visite este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene a su DT Gustavo Coleoni y cuatro jugadores con coronavirus, en uno de los partidos que se jugarán por la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará este viernes desde las 21.30 en el nuevo estadio Madre de Ciudades, que se inauguró con la goleada de River ante Racing en la final de la Recopa Argentina, el 5 de marzo, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.

River suma cinco fechas sin derrotas y en su última presentación venció a Colón, por 3 a 2, dejándolo sin invicto en el torneo, en un partido jugado en el estadio Monumental de Núñez que le permitió estirar una serie positiva que lo ubicó en el segundo puesto con claras chances de clasificar y en un momento muy importante, ya que está por comenzar su participación en la Copa Libertadores y el desgaste del plantel se hará sentir con la doble competencia.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, más allá de un par de empates sin goles ante Racing y Arsenal, en los cuales quedó la sensación de que no encontraba la manera de superar esquemas ultradefensivos, sigue marcando diferencias en cuando a funcionamiento, pese a que lleva más de un lustro sin ganar un título en el torneo local.

Es probable que el River actual no tenga la explosión de hace un tiempo, también que extraña demasiado a Ignacio "Nacho" Fernández (hoy en Atlético Mineiro), y que acusó lesiones de algunos jugadores que son un punto fuerte en su táctica, como los marcadores de punta Fabrizio Angileri, Milton Casco y Gonzalo Montiel, o la actual molestia física que persigue al cordobés Matías Suárez, pero el "Millonario" es superior a la mayoría de los rivales.

En las fechas pasadas, River demostró que sigue siendo un enorme formador de delanteros ya que a la realidad de Agustín Alvarez (20 años), se le sumaron dos promisorios goleadores como Federico Girotti (21) y Lucas Beltrán (20).

Para jugar en Santiago, Gallardo no podrá repetir la formación que le ganó a Colón: el uruguayo Nicolás de la Cruz no se recuperó de un golpe en la rodilla derecha y no viajará. En su lugar jugará el colombiano Jorge Carrascal.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por TNT Sports y en TNT Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Central Córdoba también necesita los puntos porque está sexto pero a sólo dos unidades de River, en una zona en la cual entre el segundo y el décimo hay apenas cuatro unidades de diferencia.

El equipo santiagueño fue golpeado en la últimas horas con el covid positivo de Coleoni, el arquero Andrés Mehring, el defensor uruguayo Federico Andueza, el mediocampista Juan Galeano (quien generalmente es suplente) y un habitual recambio como el delantero Carlos Lattanzio.

Por Mehring ingresará en el arco Alejandro "Oso" Sánchez y por el oriental Andueza lo hará Alejandro Maciel, manteniendo la línea de cinco defensores que está utilizando Coleoni durante cada presentación del equipo.

El "Ferroviario" inició la Copa de Liga con una muy buena campaña al alcanzar 11 unidades de las primeras 15, pero apenas consiguió tres puntos de los últimos 12, una magra suma que lo alejó de la zona de clasificación

El recuerdo más destacado en la historia de River y Central Córdoba fue la final de la Copa Argentina 2018/19 cuando River derrotó a los santiagueños el 13 de diciembre de 2019 por 3 a 0, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con goles de Julián Alvarez, Leonardo Poncio y Lucas Pratto.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Alejandro Maciel, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Lucas Brochero, Cristian Vega, Francisco Cerro y Leonardo Sequeira; Milton Giménez. Director técnico: Gustavo Coleoni.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz o Jorge Carrascal, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. Director técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Horario: 21.30.

TV: TNT Sports.

Con información de Télam