WhatsApp: cómo liberar espacio para que no te llene el celular

Con el envío cada vez mayor de videos, fotos y audios que se van acumulando en nuestro teléfono celular, el servicio de mensajería WhatsApp llega a ocupar muchas veces bastante espacio del que tenemos en la memoria de nuestros equipos.



Por eso es que muchas veces el sistema alerta al usuario de que el teléfono ya no tiene capacidad y debe liberar espacio para poder recibir mensajes. Así, una forma drástica de de hacerlo es borrar los chat individuales o grupales y todos los archivos multimedia que contengan.



Pero para no llegar a ese punto, una opción es desactivar el "guardado automático", para que esos archivos multimedia y conservaciones no llenen el "disco".

En esta nota te damos unos trucos para evitar que tus chats hagan colapsar la memoria de tu celular. Para hacer esto tenés que seguir los siguientes pasos:

¿Cómo liberar memoria del celular en tu Android o iOS?

En el caso de los celulares de Apple que funcionan con el sistema operativo de iOS se deben seguir los siguientes pasos para liberar espacio:

Abrir "Ajustes" Ingresar en "General" Luego "Almacenamiento del iPhone" donde se podrá observar el espacio que ocupa la aplicación con los archivos multimedia y conversaciones de WhatsApp



En el caso de los dispositivos Android se deberá seguir los siguientes pasos:

Abrir "Ajustes" Seleccionar "Mantenimiento y batería" Luego ingresar en "Almacenamiento" Y por último seleccionar "Aplicaciones" para acceder a WhatsApp y comprobar el espacio que está ocupando.

Además, es preciso mencionar que WhatsApp puede llenar de fotos o videos el teléfono celular en el caso de tener el "guardado automático" activado. Para poder desactivar la opción y así lograr que la memoria no colapse con archivos de WhatsApp, se deberá abrir la app, dirigirse a "configuración", luego a "Chats" y finalmente en la opción que dice "Guardar en Fotos".