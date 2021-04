San Isidro busca revertir su imagen: "Tenemos que estar más concentrados", dijo Solari

San Isidro no logra conseguir resultados positivos en la Liga Argentina y merodea el fondo de la tabla, hoy fuera de los puestos clasificatorios a los playoffs. A Los Halcones se les escaparon varios triunfos sobre el final y, a pesar de que muestra pasajes positivos en el juego, no termina de cerrar los partidos a su favor.

En ese marco, el base santafesino Nicolás Solari habló con El Periódico y explicó que el equipo está enfocado en revertir la imagen. "Estamos teniendo errores tontos, pérdidas, rebotes ofensivos o en lo táctico marcar a tal jugador que sabemos que va a ser punzante y por ahí no lo pudimos defender. Hay que mejorar la concentración, la energía siempre estuvo porque es un equipo joven, creo que eso de tanta energía nos saca un poco en lo táctico. Lo seguimos trabajando, los resultados hablan de que estamos teniendo una mala temporada pero entrenamos muy duro. Somos el equipo que más entrena en la categoría", explicó.

"Puede ser por la concentración, de no tener jugadores que sean gana partidos, lo hemos hablado que nos falta eso, alguien que garre la posta para cerrar los juegos mas que nada. Hemos pecado en eso, nosotros mismos somos los que queremos salir adelante y queremos dar la cara después de perder partidos que quizás estaban ganado o se podrían haber cerrado mejor", agregó el jugador.

"Es un buen grupo humano, eso es lo importante y ayudan todos a sumar aunque haya malos resultados, esperemos que ya vengan los buenos resultados", dijo Solari.

En esta nueva temporada, los equipos ya no pueden apoyarse en su localía ya que el sistema de disputa es bajo el formato de burbujas, con varios partidos consecutivos fuera de casa. "Cambia mucho, uno está acostumbrado a preparar los partidos en la semana y con este estilo de burbuja tenés que preparar tres partidos en la semana, tenes poco scouting que por ahí eso ayuda mucho a los jugadores y cuerpo técnico a resolver mejor los juegos. Te enfrentas muchas veces, el cansancio juega su papel en lo mental y en lo físico, si bien es un equipo joven por ahí mentalmente puede ser que nos pese el cierre", señaló.

"Es algo que lo podemos mejorar, faltan muchos juegos aunque la brecha es mas corta para poder clasificar, eso lo hemos hablado en la semana así que iremos primero el martes que sería un paso grande ganarle a un gran equipo y de local para tomar confianza; y en la burbuja ir a ganar, prepararse para querer jugar los playoffs", comentó.

"Creo que estamos bien en cuanto a la intensidad, nos falta concentración para cerrar el juego", dijo Solari.

Con respecto al juego contra Barrio Parque, que será el próximo martes a las 21 en el "Severo Robledo", el jugador indicó que "somos un equipo con muchos jóvenes y la intensidad es lo que nos caracteriza, desde la defensa para ir al ataque, tenemos muy buenas piernas para contrataque y tenemos que mejorar aspecto tácticos dentro del set ofensivo para encontrar mejores situaciones, creo que la defensa va a ser primordial mas que nada en el poste bajo porque ellos tiene un buen poste bajo, tenemos que ayudarnos un poco más en ese sentido porque en el poste bajo ellos tienen grandes jugadores, buenos definidores y ahí está la clave", señaló.

Mejorar día a día

En el plano personal, el base santafesino explicó que es un tirador, pero que debe mejorar en ese aspecto. "Toda mi vida he tirado bastante y con buenos porcentajes, esta temporada no es así y es también una realidad que por ahí no voy a tener tanto la bola como en el Federal. Acá hay muchos jugadores que pueden tomar mas decisiones y la pelota la tocas menos, pero es algo que tengo mejorar, es mental más que nada, no tomar tiros apresurados y buscar otra opción en el tiro. Por ahí en el Federal tomaba muchos tiros y tomaba confianza mas rápido, es algo a trabajar pero es algo que vengo haciendo, ojalá que la pelota entre", señaló.

Y agregó: "Fue un cambio drástico del Federal a la Liga Argentina, acá hay mas talla, se entrena mucho más intenso, se le pide mucho mas al jugador porque hay muchos jugadores de calidad en el torneo, entonces uno tiene que mejorar día tras día, entrenamiento tras entrenamiento y superarse a sí mismo todo el tiempo, la categoría nos pone en esas situaciones de tener que mejorar todos los días".