Coronavirus: Salud reiteró a jubilados inscribirse para recibir la vacuna

El Ministerio de Salud provincial recordó a todos los jubilados con o sin obra social, que aún no se hayan registrado para recibir la vacuna, que lo hagan a la brevedad. Para inscribirse no es necesario tener Ciudadano Digital y deben hacerlo ingresando en la web de la vacunación.

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba reiteró a todos los jubilados afiliados al PAMI, al APROSS, a cualquier obra social o sin cobertura médica, que aún no se hayan registrado para recibir la vacuna voluntaria contra el coronavirus, que lo hagan a la brevedad.

Con el arribo durante los próximos días de nuevas partidas de vacunas, es prioritario que los adultos mayores tengan la protección necesaria para enfrentar el Covid-19 antes que empiece el invierno.

Para inscribirse no es necesario tener Ciudadano Digital y deben hacerlo ingresando en la web: www.vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

Quienes se inscriban, recibirán luego la notificación por e-mail y SMS que ha sido informado al momento de completar el formulario.

Se recuerda que, en todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación.

Se reitera que no se debe acudir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

Por otro lado, la cartera sanitaria informa que, aquellas personas a quienes por diversas razones (DNI extranjero, desactualización de domicilio, DNI duplicado, entre otras), durante el proceso de registro la página les informa que su DNI ha sido reportado y está en trámite, ya quedan inscriptas sin necesidad de ingresar nuevamente al sistema, solo deben aguardar la notificación de su turno para la vacunación.