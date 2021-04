“El personal del Hospital Iturraspe está agotado y necesita que la población tome conciencia”

La congresal del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en San Francisco, Verónica Paz, subrayó que el personal que trabaja en el área de la Salud en el Hospital Iturraspe está extenuado tras un año de pandemia y que existe mucha preocupación por la evolución y el aumento de casos que se está registrando con la llamada segunda ola de coronavirus.

En momentos en que los casos de COVID-19 están en pleno aumento en la ciudad y la región, las tareas son intensas para todo el personal sanitario del nosocomio público que debe hacer frente a la situación. Es sabido que desde hace más de un año los efectores de salud trabajan a destajo para poder asistir a la población en el marco de la pandemia y el resto de las problemáticas sanitarias que tanta demanda generan.

“La estamos pasando mal porque la situación está muy complicada, estamos atendiendo a más gente de la que pensábamos ya que somos un hospital regional que atiende a todo el departamento San Justo”, expresó Paz.

“Yo estoy en la Guardia central, no estoy en el sector Covid, pero sí veo las caras de mis compañeras cuando salen de trabajar y están extenuadas. A nosotros no se nos formó para estas situaciones de pandemia, el virus está sacando la mayor vocación, y también la mayor debilidad al no poder ayudar como a uno le gusta”, consideró.

“Se nota la cara de cansancio de mis colegas que no se vio nunca y no es agradable. El personal de salud es una familia y nos cuesta no poder abrazar y contener a los compañeros, sus hermanos de trabajo. Es muy duro”, indicó con mucho dolor Paz.

Un pedido a la población

Con el aumento de casos y el panorama incierto en materia de salud, autoridades sanitarias en todo el país volvieron a solicitar a la población que extreme los cuidados preventivos, que en estos momentos resulta ser la mejor vacuna para frenar la escalada de contagios.

“Le pedimos a la gente que se cuide, que usen el tapabocas, que eviten las reuniones masivas. Sé que no es fácil, que habíamos logrado poder reunirnos en familia, pero la verdad es que el virus viene muy malo y afecta no solo a los adultos mayores, también a los más jóvenes”, sostuvo Paz.

“La población tienen que tomar conciencia para colaborar en estos tiempos tan duros con todo el personal de salud”, destacó.

“Hay que recordar que aun estando vacunados podemos contagiarnos y no tenemos que bajar los brazos porque estamos todos agotados y no vamos a poder”, dijo.

Solicitan más personal

En cuanto personal sanitario, Paz remarcó que faltan recursos humanos: “No se incorporó más personal en este último tiempo. Además, renunciaron algunos compañeros porque no pueden llevar el ritmo y no están de acuerdo con el pago económico”, cuestionó.

Según detalló la integrante del SEP, faltan trabajadores administrativos, médicos, enfermeros, camilleros, servicios generales.

“La realidad es que no hay muchos terapistas en la ciudad. Lo que tenemos es muy bueno y esperamos que se incorpore más, desde el gremio lo estamos solicitando”, añadió.

Además, aclaró que si bien la mayoría del personal de salud está vacunado, siguen corriendo el riesgo de contagiarse e incluso de contagiar, por lo que deben aislarse y mantener cuidados extremos todavía, lo que hace que muchas veces se recorte el equipo de cada área.

Paz aseguró también que hay escasez de elementos en el nosocomio local. “Si bien respiradores hay, faltan personas para manejarlos”, manifestó.

Más atención

Sumada a la atención por la pandemia, señaló que a diferencia del año pasado, en este 2021 hay una alta demanda de atención con los accidentes de tránsito, cirugías, controles y las prestaciones habituales del hospital.

“También hay que sumar las patologías respiratorias de los niños. El año pasado casi que no hubo porque los chicos no tenían contacto y este año hay escuelas, clubes y distintas actividades”, expresó.

Baja de contratos

A nivel provincial, el SEP denunció días atrás la baja de más de cien contratos laborales de diferentes ministerios, por lo que se declaró en "estado de alerta".

La situación se plantea con la finalización de los contratos el 31 de marzo, por lo que hoy esos trabajadores quedaron "literalmente, en la calle", según afirman los representantes de los trabajadores.

“Seguimos en la lucha porque se recortaron más de 100 contratos en la toda la provincia de Córdoba que se desempeñaban en Hospitales y el resto de las reparticiones públicas. En San Francisco por suerte no hubo cese de los mismos”, aclaró Paz.

“Nuestro secretario general (Por José Pihen) fue rápido y se empezó con los recursos de amparo. Afortunadamente se reincorporó algunos efectores de salud, no obstante otros no por eso seguimos con el estado de alerta”, concluyó.