Municipio no descarta tomar medidas de carácter más restrictivas

Con los 135 nuevos casos positivos de ayer, San Francisco alcanzó récord de casos activos y si bien todavía no hubo anuncios oficiales al respecto, desde el Gobierno local no descaran continuar limitando la cantidad de personas que ingresen a eventos o a locales, como forma de bajar los contagios.

"Es posible que pueda haber otro tipo de medida restrictiva en la ciudad. Todo se analiza". La aclaración la realizó el secretario de Gobierno, Damián Bernarte, luego de analizar el efecto que produjo la restricción de circulación nocturna en San Francisco el último fin de semana.

Si bien, no hubo mayores inconvenientes al respecto, el funcionario aceptó que “todas las medidas son de carácter provisorio y excepcional, por lo tanto están sujetas a permanente análisis y a posible revisión, esto sucede permanentemente, es posible que pueda haber otro tipo de medida”.

Respecto al fin de semana, Bernarte resaltó que “estuvo tranquilo” aunque pudo haber influido el factor climático y el temor de los vecinos ante el exponencial aumento de casos. “En un análisis estimativo, la tranquilidad pudo radicar en dos cuestiones: el factor climático, fueron días de lluvia y fríos y otra cuestión, es que hay cierto temor de la gente ante el aumento de la cantidad de casos y el anuncio de las medidas restrictivas”, comentó.

Luego continuó: “Lo que ha sucedido con respecto a los horarios de cierre en los locales gastronómicos se cumplió, al igual que los protocolos en cuanto a la cantidad de gente también. En lo que tiene que ver a lo que se ha controlado, hubo un alto nivel de acatamiento en cuanto a las disposiciones vigentes”.

Reuniones no autorizadas

Con respecto a reuniones sociales no autorizadas, personal de Policía Municipal recibió y detectó alrededor de 25 denuncias durante todo el fin de semana. “En todos los casos se trataban de reuniones de poca cantidad de personas, fuera del horario establecido y al no ser convivientes se los invitaba a retirarse y se labró el acta correspondiente. Estamos hablando de reuniones que no excedían las 10 personas”, comentó Bernarte.

Y con respecto a la posibilidad del regreso de la fiestas clandestinas ante la restricción de los horarios a boliches, el funcionario aseguró: “Nos estamos ocupando del tema, hay dos variables para analizar, lo primero es que los vecinos de la ciudad se han empezado a vacunar, tenemos expectativas favorables, y la otra cuestión es que pedimos a la comunidad tengamos ese norte y que en realidad tenemos que restringir la circulación y determinadas actividades que no son esenciales porque es la única forma de que se contagie menos gente. Si no entendemos esto, si seguimos generando reuniones fuera de lo que está autorizado, estamos poniendo en riesgo es el colapso del sistema sanitario”.

“Pedimos un esfuerzo-insistió-, tengamos paciencia, acompañemos el proceso de vacunación para recuperar, después, esta normalidad. Si nosotros nos juntamos esa normalidad va a demorar más tiempo en llegar y vamos a poner en riesgo la vida de mayor cantidad de personas”.

Análisis

Bernarte remarcó también que “las medidas restrictivas son de carácter provisorio y excepcional, por lo tanto están sujetas a permanente análisis y posible revisión. Esto sucede permanentemente, es posible que pueda haber otro tipo de medidas, es posible. Si hacemos un análisis probabilístico, quizás haya que tomar alguna medida más”. En este sentido, graficó que a esta altura del año de 2020 había muy pocas personas enfermas en la ciudad, mientras que la actualidad marcan números preocupantes de contagios.

“Hoy tenemos números que están cerca de alcanzar el máximo de contagios en un día con respecto a la primera ola, eso exige el análisis de la situación y el estar atentos. En una cuestión de apreciación, muy probablemente las restricciones pasen por cuestiones vinculadas con la potencialidad de contagios en los eventos, por lo tanto se analizan cuestiones vinculadas a la cantidad de gente que concurre y tratar de limitar al máximo los contactos”, explicó.

Hasta el momento, según el funcionario, se analiza en día a día de la situación epidemiológica, aunque todavía no hay confirmación de nuevas restricciones.