Nuevo operativo de vacunación este miércoles en el Superdomo

Será para personas desde los 60 años, aunque también habrá un grupo de 70 y 80 que todavía no fue vacunado.

A la ciudad arribarán en estas horas unas 300 dosis de Sputnik V, del primer componente, por lo que se organizará nuevamente en el Superdomo un operativo de vacunación contra el Covid-19. Será desde las 11 de este miércoles y hasta las 13.

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, realizó el anuncia en la tarde de este martes mientras se desarrollaba también un operativo, en este caso con la colocación del segundo componente de la vacuna rusa y también la vacuna antigripal.

García Aresca y Giacomino en el Superdomo (Video: Prensa municipal)

“Esta tarde estaríamos recibiendo 300 dosis de Sputnik V, del primer componente, por lo que quienes se vacunarán deben recibir el aviso a través del CIDI o mensajes al teléfono”, dijo el funcionario.

Al no ser una gran cantidad de dosis, será por orden de llegada y no por letra del apellido como vino siendo en las últimas oportunidades.

Compromiso social

El intendente Ignacio García Aresca, que estuvo presente este martes en el Superdomo, destacó que San Francisco lleva un buen ritmo de vacunación, aunque reconoció que siguen a la espera del arribo de muchas más dosis.

Tras ello, el mandatario local reconoció: “Pero no puede existir un Estado con la vacuna sino que hay que trabajar en las medidas preventivas, la distancia social, el usos del barbijo, del alcohol. Hablamos del crecimiento de casos pero poco del compromiso social de cuidarnos y cuidar a los demñas, y eso es lo que hay que hacer. La mayoría de los contagios se dan en encuentros sociales donde no solo participan jóvenes, por eso no hay unos más culpables que otros”, dijo García Aresca.