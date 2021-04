Sportivo Belgrano: fecha, hora y árbitro definido para el debut de local

La "verde" recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo domingo en el Oscar C. Boero. Mirá toda la programación de la fecha del Federal A.

El Consejo Federal de AFA dio a conocer cómo se jugará la segunda fecha del Torneo Federal A que tendrá a Sportivo Belgrano debutando en condición de local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El partido se jugará el domingo a las 16 horas en el estadio "Oscar C. Boero" que ya luce impecable para el debut tras los trabajos realizados por el personal de la institución. Tal como lo adelantó este medio, el encuentro será televisado por la señal de cable de ShowSport y en su sitio web en un trabajo en conjunto con el Departamento de Prensa de la "verde". En tal sentido el partido también podrá verse en el canal de YouTube del club.

El árbitro encargado de impartir justicia será el salteño Federico Guaymas Tornero, acompañado por los correntinos Víctor Rojas Aguirre como primer asistente, Andrés Franco como segundo asistente y Sergio Pérez como cuarto árbitro.

El último enfrentamiento entre "verdes" y "granates" fue el 9 de diciembre de 2020 en la segunda fecha del torneo de transición. En esa oportunidad, Sportivo lo goleó por 3 a 0 con tantos de Lopez Macri, Avaro y Campozano.

Protocolo. Para todos los partidos hay un cupo de 40 personas en total para cada delegación de cada club: 20 jugadores, 7 miembros de cuerpo técnico, 2 utileros, 1 delegado y 10 directivos.

Programación de la 2ª fecha y tablas de posiciones:

Zona A

SAB 16 hs | Sp. Desamparados vs. Huracán (Las Heras)

Árbitro: José Díaz

DOM 15.30 hs | Círculo Deportivo vs. Olimpo

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM 15.30 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Franco Morón

DOM 16 hs | Juv. Unida (San Luis) vs. Ciudad Bolívar

Árbitro: César Ceballo

DOM 16 hs | Villa Mitre vs. Sol de Mayo

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM 16 hs | Cipolletti vs. Sp. Peñarol

Árbitro: Sergio Testa

DOM 16 hs | Sansinena vs. Camioneros

Árbitro: Alvaro Carranza

DOM 17 hs | Ferro (Gral. Pico) vs. Dep. Madryn

Árbitro: Fernando Marcos

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 3 1 1 0 0 3 0 +3 2 Ciudad Bolivar 3 1 1 0 0 2 1 +1 3 Dep. Madryn 3 1 1 0 0 1 0 +1 4 Huracan (LH) 3 1 1 0 0 2 1 +1 5 Sp. Peñarol (SJ) 3 1 1 0 0 1 0 +1 6 Camioneros 1 1 0 1 0 2 2 0 7 Desamparados 1 1 0 1 0 2 2 0 8 Ferro (GP) 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Juv. Unida (SL) 1 1 0 1 0 0 0 0 10 Sansinena (GC) 1 1 0 1 0 0 0 0 11 Sol de Mayo (V) 1 1 0 1 0 1 1 0 12 Circulo Dep. (O) 0 1 0 0 1 0 1 -1 13 Estudiantes (SL) 0 1 0 0 1 1 2 -1 14 Independiente CH 0 1 0 0 1 0 1 -1 15 Villa Mitre (BB) 0 1 0 0 1 1 2 -1 16 Olimpo 0 1 0 0 1 0 3 -3

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

-

-

Zona B

DOM 15.30 hs | Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Central Norte

Árbitro: Jonathan Correa

DOM 15.30 hs | Douglas Haig vs. Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Árbitro: Bruno Amiconi

DOM 16 hs | Sportivo Belgrano vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

DOM 16 hs | Boca Unidos vs. Chaco For Ever

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

DOM 16.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Crucero del Norte

Árbitro: Nelson Bejas

DOM 17.30 hs | Sarmiento (Resistencia) vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Gustavo Benites

DOM 19 hs | Sportivo Las Parejas vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Adrián Franklin

LIBRE: Defensores de Pronunciamiento

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 3 1 1 0 0 3 1 +2 2 Crucero (M) 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Defensores (VR) 3 1 1 0 0 2 1 +1 4 Racing (C) 3 1 1 0 0 1 0 +1 5 Boca Unidos 1 1 0 1 0 2 2 0 6 Central Norte (S) 1 1 0 1 0 2 2 0 7 Defensores (P) 1 1 0 1 0 2 2 0 8 Gimnasia (S) 1 1 0 1 0 2 2 0 9 Sp. Belgrano (SF) 1 1 0 1 0 2 2 0 10 Union (S) 1 1 0 1 0 2 2 0 11 Gimnasia (CdU) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Douglas Haig 0 1 0 0 1 0 1 -1 13 Juv. Unida (G) 0 1 0 0 1 0 1 -1 14 Sarmiento (R) 0 1 0 0 1 1 2 -1 15 Sp. Las Parejas 0 1 0 0 1 1 3 -2