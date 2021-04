La Provincia recibió 6.300 vacunas que se aplicarán en el interior

El Gobierno provincial informó la llegada de 6.300 primeros componentes del desarrollo científico ruso, que serán distribuidos en el interior provincial.

Lo habían adelantado el lunes desde el Gobierno y se confirmó en menos de 24 horas. Pero las fuentes del Ministerio de Salud provincial que ratificaron el dato no ocultaron su preocupación: son las últimas dosis disponibles hasta la fecha, y no hay certezas de cuándo ingresarán al territorio nacional más vacunas contra el Covid-19, sean de la Sputnik V, Covishield, Sinopharma o AztraZeneca, las cuatro que cuentan con aprobación de uso.

La situación no sería tan preocupante si no fuera por el auge de una segunda ola que en la provincia ya fue reconocida oficialmente y que arroja números que asustan: camas críticas ocupadas en más de 50 por ciento, en buena medida con pacientes no infectados con coronavirus; auge de las fiestas clandestinas; entre mil y dos mil casos diarios; y al menos siete distritos cordobeses marcados en rojo por el aumento exponencial de contagios en las últimas semanas. La capital provincial, entre ellos.

Por estas horas la Provincia se apresta a anunciar acciones para el fortalecimiento del sistema sanitario, a sabiendas de que es un paliativo para tratar de mitigar daños y que a la vez no es un tema menor, porque de ese modo se salvan vidas.

Pero parece estar claro que en esta etapa, al coronavirus se lo enfrenta además con mayor conciencia y cuidados, campañas de prevención y la extensión del plan provincial de vacunación. Son elementos de variado nivel de responsabilidad, claves para que poder surfear la segunda ola y salir a flote de una vez por todas.

Tal como adelantáramos ayer, hemos recibido 6.300 dosis del primer componente de Sputnik V, que serán distribuidas en localidades del interior provincial de acuerdo a la prioridad que determina el plan de vacunación dispuesto por la autoridad sanitaria provincial. #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/Xh3LDPaw0J — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) April 13, 2021

Fuente: La Nueva Mañana