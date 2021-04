“El Hospital Iturraspe tiene ocupadas el 75% de las camas críticas”, advirtió Vicente

La segunda ola de Covid-19 es una realidad en el país y por ende en San Francisco y el departamento San Justo. Los casos activos en la actualidad se asemejan a los valores críticos del 2020, aunque la preocupación radica en este nuevo brote de contagios recién está comenzando, por lo que el futuro sanitario es incierto.

En diálogo con El Periódico, el encargado del COE Regional N 3 y director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, analizó el panorama sanitario de la ciudad y región; y expresó que si bien no está confirmado por análisis específicos, clínicamente consideró que se encontraron nuevas cepas en pacientes de San Francisco y el departamento San Justo que afectan no solo a los adultos mayores, también a jóvenes de 30 y 40 años.

Además explicó que las camas del área Covid del nosocomio local están ocupadas en un 60% y las camas críticas con asistencia respiratoria en un 75%.

- ¿Están preocupados por el impacto de la segunda ola?

Estamos preocupados y ocupados en estas semanas con la segunda ola que empezamos a transitar. Hay muchos casos en la ciudad de San Francisco, pero más en el resto del departamento San Justo, como en el sector norte, en Porteña y Seeber por la cantidad de contagios en relación a la cantidad de habitantes. A algunos pacientes de la región se los internan en el Hospital Municipal de Morteros y a otros en el Hospital Iturraspe de San Francisco.

- Además de los contagios: ¿cómo vienen las internaciones en la ciudad?

En estos momentos tenemos alrededor de 25 o 30 pacientes internados, lo que significa más del 60% de ocupación de camas. Y de esas personas hay unas 15 que están alojadas con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM), que es un alto porcentaje de las camas críticas. Estamos alrededor de un 75% de las camas críticas ocupadas. En el Hospital además hay más de 40 respiradores, pero algunos están en el área polivalente y otros en el área Covid.

- Son cifras que preocupan, sin dudas.

Muchos de los pacientes internados desembocan en la asistencia respiratoria mecánica, y lamentablemente sabemos que un alto porcentaje fallecen. Por eso estamos tratando de reforzar la infraestructura hospitalaria y haciendo hincapié en materia de prevención. Es fundamental que retomemos los protocolos y cuidados pertinentes.

- ¿En San Francisco circulan nuevas cepas?

Creemos que en la ciudad y región ya circulan nuevas cepas, aunque todavía no lo tenemos confirmado. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó la circulación en la provincia de las cepas de Manaos y Gran Bretaña. En San Francisco todavía no tenemos confirmación a través del genoma, pero en la parte clínica observamos un cambio en los pacientes con respecto al brote del año pasado, es que las edades de los más jóvenes han cambiado, la evolución es más tórpida, más fuerte y rápida. Obviamente que también hay internados de 60 años para arriba, pero ahora se ven pacientes jóvenes de 30, 40 y 50 años que antes eran menos. Gente sana, sin comorbilidades, que se contagian de Covid y empiezan a evolucionar de mala manera y terminan en el área crítica con asistencia respiratoria mecánica.

- ¿La vacunación contra el Covid puede ayudar a frenar la ola?

En todo el Departamento San Justo comenzó a vacunarse, obviamente que no con la cantidad que quisiéramos. Sobre todo, con el inicio del invierno y este aumento de casos que estamos cursando, pero la mejor vacuna hoy es el distanciamiento, desinfección y que los grupos de riesgos se queden en su domicilio, sino tienen que salir.

- ¿Puede saturarse el sistema sanitario?

Esperemos que no se sature, pero no lo sé. Estamos arbitrando todos los medios para que esto no ocurra, pero necesitamos del acompañamiento de la población en cuanto a los cuidados y prevención. Estamos empezando esta segunda ola como se preveía, y los números que estamos teniendo son valores similares a los momentos más críticos de la primera ola. Eso nos preocupa, pero por suerte es una región del departamento la que está complicada, la ciudad de San Francisco está relativamente tranquila, pero es fundamental los cuidados.

- ¿Hay recurso humano para atender los respiradores?

Para poder asistir estos aparatos se requiere de personal altamente especializado, por lo que desde que comenzó la pandemia, la provincia de Córdoba nombró aproximadamente unos 70 nuevos profesionales para asistir en esta enfermedad. Pero en estos temas los recursos siempre son escasos, porque hay personal que se va aislando por contacto estrecho. A pesar de que estén vacunados se tienen que seguir aislando por prevención. La cantidad de personal es el apropiado en estos momentos, pero son pacientes complejos de tratar y se les tiene que observar todo el tiempo. Obviamente que hay un cansancio importante de todo el personal.

- ¿Qué opina sobre las restricciones que se tomaron?

Nos parece muy bien que se restringa la circulación nocturna, al igual que los espectáculos públicos que congregan a gran cantidad de personas, no es momento para hacerlo. En el verano tuvimos un lapso, una especie de tregua que nos dio la enfermedad y se pudieron hacer, pero ahora no se debe. Creo que en el área comercial e industrial no está la mayor cantidad de contagios, pero sí hay que volver a hacer hincapié en los protocolos ya que hubo un relajamiento. Si se cumplen bien los protocolos no debería haber contagios. Los casos vienen sobre todo por las reuniones sociales y familiares porque uno se relaja con las medidas de prevención.