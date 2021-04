Miralo en vivo: Chaco For Ever vs. Sportivo Las Parejas por el Federal A

Chaco For Ever recibirá en la tarde de hoy a Sportivo Las Parejas, de Santa Fe, por la primera fecha de una nueva temporada del Torneo Federal A, Zona Norte, en un partido que comenzará a las 17:30 en el Gigante de la Avenida en Resistencia, con el arbitraje de Rodrigo Rivero. El partido se podrá ver en vivo online en esta página y por Youtube, con la transmisión de Chaco TV.

Luego de meses de preparación, y una participación muy activa dentro del mercado de pases, Chaco For Ever ya está en condiciones de dar el primer paso dentro de esta dura temporada del Torneo Federal A.

Con la conducción de Daniel Cravero que mantiene su cargo desde el último certamen, el Negro buscará ser uno de los protagonistas de la competencia y de una vez por todas cumplir con el deseo de sus hinchas.

Nueva ilusión

Con la conducción técnica de Leonardo Fernández, Sportivo Las Parejas ya está listo para afrontar una nueva temporada del Torneo Federal A, luego de una gran participación dentro de la edición anterior en la cual fue una de las grandes revelaciones de la competencia.

Ahora con más experiencia y ambiciones más altas, el Lobo realizó una dura preparación para el arranque de la competencia que incluyó algunos amistosos frente a rivales de mucha jerarquía.

Probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz, Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Sportivo Las Parejas: Roberto Lanziani; Julián Acosta, Rodrigo Lechner, Maximiliano Romero, Luciano Lapetina; Federico Pizzichini, Maximiliano Ribero; Santiago Gutiérrez, Kevin Retamar y Daniel Salvatierra; Mauro Siergiejuk.

Hora: 17:30.

Con información de Solo Ascenso.