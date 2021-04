Miralo en vivo: Santamarina vs. Atlético Rafaela por la Primera Nacional

Santamarina de Tandil recibirá en la tarde de hoy a Atlético de Rafaela por la 5° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 16:30 en el estadio San Martín y que será dirigido por el árbitro Gerardo Cedro Méndez.

El equipo dirigido por Pablo Ricchetti viene de caer ante Instituto en Córdoba, derrota que le cortó el invicto y que no le permitió convertirse en escolta de los líderes. Por lo tanto, frente a la Crema, los tandilenses buscarán volver a la senda del triunfo y no perderle pisada a los equipos de arriba.

Para este compromiso, el DT del Aurinegro no podrá contar con Nicolás Avellaneda y Facundo Leiva, ambos expulsados contra la Gloria. En sus lugares ingresarían Juan Pablo Mazza y Osvaldo Barsottini respectivamente. Además, en ataque, podría reaparecer Luis Vila en lugar de Yoel Juárez.

Levantarse

Los santafesinos no están en buen momento. El conjunto encabezado por Walter Otta todavía no pudo ganar en lo que va del campeonato y por si fuera poco, lleva tres empates sin goles en fila, una situación que no ocurría desde 1995.

Para intentar revertir la situación, el entrenador de La Crema hará una sola variante con respecto a los que aburrieron ante Defensores de Belgrano. Guillermo Funes volverá al equipo por Germán Lesman, y así, Juan Cruz Esquivel dejará el mediocampo para jugar en la línea de ataque.

Probables formaciones

Santamarina: Mazza; Gabriel Carrasco, Patricio Boolsen, Barsottini, Agustín Jara; Leonel Pierce, Mariano González, Matías Kabalín, Valentín Depietri; Juárez o Vila y Martín Michel.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Emanuel Molina, Funes; Esquivel y Claudio Bieler.

Estadio: Ramón Santamarina.

Hora: 16.30

Con información de Solo Ascenso.