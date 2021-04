Miralo en vivo: Depro vs. Sportivo Belgrano

Se terminó la espera, este domingo Sportivo Belgrano debuta en la nueva temporada del Federal A y en barrio Alberione se renuevan las esperanzas. Será en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento a partir de las 16.

El partido se podrá ver en vivo en la señala de cable de ShowSport y en su sitio web (click acá). Además, se podrá ver en el canal de YouTube del club (click acá).

El árbitro del partido será Joaquín Gil de San Pedro. Los asistentes serán Javier Caro Aguirre de Casilda, Guillermo Yacante de Luján y Hugo Fleitas de Rosario.

El equipo de Martelotto buscará arrancar con el pie derecho en una cancha siempre complicada para Sportivo ya que en las últimas tres presentaciones se fue goleado. Sin embargo, este es un nuevo equipo que tiene pocos cambios con respecto al de la temporada pasada donde los resultados fueron ampliamente positivos si se tiene en cuenta la inclusión de muchos juveniles en el plantel superior.

El rival llega golpeado ya que en la última semana anunció seis casos positivos en su plantel, además otros cinco jugadores se encontraban aislados y con síntomas.

En ese marco, cabe recordar que el arranque del torneo coincide con un preocupante aumento de casos de Covid del que el fútbol no estuvo exento. Es por eso que la AFA tomó la determinación de que el fútbol argentino vuelva a establecer las restricciones utilizadas en 2020 cuando retornó la actividad. Es decir que para todos los partidos hay un cupo de 40 personas en total para cada delegación de cada club: 20 jugadores, 7 miembros de cuerpo técnico, 2 utileros, 1 delegado y 10 directivos.

Previa

Depro: David Correa; Mariano Mauri, Milton Alvez, Iván Valente y Damián Sánchez; Walter Bravo, Maximiliano Sampayo, Mauro Gutiérrez y Kevin Meyer; Jorge Rossi y Mauro Baez (o Da Silva). DT: Sergio Chitero

Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Tomás Rossi, Mauro Orué y Osvaldo Arroyo; Braian Camisassa y Martín Argüello; Nicolás López Macri, Juan Pablo Francia y Román Strada (o García); Ezequiel Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Árbitro: Joaquín Gil.

Hora: 16

Estadio: Depro

La fecha de la Zona B

Racing (Cba) vs. Douglas Haig

Chaco For Ever vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Boca Unidos

Crucero del Norte vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Unión (Sanchales) vs. Gimnasia y Tiro

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sarmiento

Def. de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Gimnasia (CdU)