Allanan y clausuran geriátrico por numerosas irregularidades

Un geriátrico ubicado en calle Rivadavia al 400 fue allanado por orden judicial y clausurado por el Tribunal de Faltas Administrativo del municipio, luego de que este viernes se detectaran diversas irregularidades en el marco de una causa judicial que se abrió por presunto abandono de persona, según informaron fuentes de la investigación.

La medida fue tomada por el fiscal de 1° turno, Oscar Gieco que durante la tarde de este viernes y tras diversas denuncias previas ordenó el allanamiento del alojamiento para ancianos “La tercera edad”.

Consultado sobre la investigación, el funcionario judicial manifestó a El Periódico: “Se denunció que había ciertas irregularidades en ese geriátrico con respecto a la atención y cuidado de los ancianos, en base a eso se recabaron datos y se practicó un allanamiento en el cual concurrió el médico forense para constatar la situación clínica de cada internado y una asistente social para observar las condiciones en las que se encontraban. De acuerdo a las irregularidades que se encontraron se dio aviso a la Municipalidad, precisamente al Tribunal de Faltas, que ordenó la clausura del lugar y organizó el traslado de los residentes para que fueran reubicados”.

Según Gieco, en base a lo que determinó el médico forense, "los residentes no se encontraban en buenas condiciones.

"Aguardaremos el informe clínico de acuerdo a la patología de los pacientes y se determinará si hubo abandono de persona o no por parte del propietario del establecimiento”, agregó.

El fiscal agregó que se pudo establecer que al momento del procedimiento no había médico ni nutricionista atendiendo a los residentes “por falta de pago”. “También se constataron otras irregularidades como que no había gas para bañarse y diversas circunstancias edilicias del lugar”, añadió.

Al momento de realizar el procedimiento, se estableció que eran 10 los adultos mayores que residían en el lugar y que con el correr de las horas fueron reubicados en distintos geriátricos.

El gremio también intervino

La titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Gabriela Sidler, le contó a El Periódico que acompañó a las trabajadores de dicho geriátrico a radicar la denuncia en los Tribunales “en vistas que desde hacía tiempo venían manifestando una situación horrorosa en el lugar”.

“Hicimos denuncias en todos los entes administrativos de la municipalidad manifestando esta situación-expresó la gremialista-, más allá de la parte laboral, me pareció que había que darle conocimiento a la justicia porque la situación era insostenible, por lo tanto acompañé a las trabajadoras a realizar la denuncia”.

Sidler comentó también algunas de las situaciones que atravesaban las trabajadoras en el lugar, como presunta “falta de una correcta alimentación hacia los abuelos y carecían de todos los elementos de higiene y seguridad, había un abandono de persona total y otras cuestiones en la parte laboral”, reveló.

La titular de ATSA endilgó algunas responsabilidades hacia el municipio al sostener: “Acá hay una responsabilidad de los funcionarios municipales que tenían que hacer el control, que no lo hicieron o si lo hicieron no vieron lo que estaba pasando o no lo quisieron ver”, disparó.

También deslizó que habría denuncias de las trabajadoras en el gremio por distintos tipos de maltratos laborales por parte de la patronal.

“Seguramente también hay otros geriátricos en situaciones similares y espero que esto sea ejemplificador no solamente para los que tienen geriátricos sino también para los funcionarios que deben controlar estas instituciones”, cerró.