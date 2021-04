Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2021

Este viernes se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores de América que tendrá a seis equipos argentino confirmados y uno que se puede sumar la próxima semana. Se trata de Racing Club, Defensa y Justicia, River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield; junto a San Lorenzo si es que logra superar a Santos en la fase previa.

Todos los grupos



Grupo A: Palmeiras, DEFENSA Y JUSTICIA, Universitario (Perú) y Independiente del Valle (Ecuador) o Gremio (Brasil).



Grupo B: Olimpia (Paraguay), Inter (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela) y Always Ready (Bolivia)



Grupo C: BOCA JUNIORS, Barcelona (Ecuador), The Strongest (Bolivia) y SAN LORENZO o Santos (Brasil).



Grupo D: RIVER PLATE, Independiente Santa Fe (Colombia), Fluminense (Brasil) y Bolívar (Bolivia) o Junior (Colombia).



Grupo E: San Pablo (Brasil), RACING CLUB, Sporting Cristal (Perú) y Rentista (Uruguay).



Grupo F: Nacional (Uruguay), Universidad Católica (Chile), ARGENTINOS JUNIORS y Libertad (Paraguay) o Atlético Nacional (Colombia).



Grupo G: Flamengo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador), VÉLEZ SARSFIELD y Unión La Calera (Chile)



Grupo H: Cerro Porteño (Paraguay), Atlético Mineiro (Brasil), América de Cali (Colombia) y Deportivo La Guaira (Venezuela).

Calendario

La fase de grupos se desarrollará entre las semana del 21 de abril hasta la del 26 de mayo con 32 equipos ordenados en 8 zonas de 4. Los dos primeros avanzarán a octavos de final y los terceros accederán a la misma instancia de la Sudamericana.



Las seis fechas de los grupos se jugarán la semana del 21-4, 28-4, 5-5, 12-5, 19-5 y 26-5.



El sorteo de la fase final de la Libertadores 2021 será el 2 de junio en la sede de la Conmebol. Las fechas previstas son las siguientes: octavos de final (ida - semana 14-7 y vuelta - semana 21-7); cuartos de final (ida - semana 11-8 y vuelta - semana 18-8); semifinales (ida - semana 22-9 y vuelta - semana 29-9) y final única (sábado 20 de noviembre).



Siete estadios argentinos compiten para albergar la definición: el Monumental (River), La Bombonera (Boca), el Cilindro de Avellaneda (Racing), el Libertadores de América (Independiente), el Nuevo Gasómetro (San Lorenzo), el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).