Miralo en vivo: Tiro y Gimnasia vs. Belgrano por la Liga de Baby Fútbol

Se reanuda el Apertura de Baby Fútbol de San Francisco y El Periódico TV realizará una nueva transmisión, enmarcada en una nueva propuesta audiovisual para San Francisco y la región. En esta cuarta fecha la transmisión comenzará aproximadamente a las 20:30 con el partido de la categoría 2008 entre Tiro y Gimnasia y Belgrano, que se disputará en cancha del primero.

Los relatos estarán a cargo de Fernando Berardo, acompañado por Manuel Villarreal en los comentarios.

Los partidos podrán verse en vivo a través de la página web de El Periódico o de nuestro canal de Youtube, además se podrán encontrar en el sitio web www.elperiodicotv.com.ar. A lo largo de la temporada se realizará una transmisión en cada cancha, es decir que se visitarán todos los estadios, con notas y entrevistas de cada sede.

El programa tiene como objetivo transmitir y difundir el fútbol infantil con la premisa de destacar un evento cultural y deportivo tradicional en San Francisco. Lejos de promover la extrema competencia y ponderando los valores sociales y formativos, el mensaje es simple: la pelota es de los chicos.

La cuarta fecha

Para los partidos del viernes no habrá cambios y comenzarán a partir de las 19 horas con las categorías 2014, 2013 y 2008. El resto de las categorías (2012, 2011, 2010 y 2009) jugarán el sábado a partir de las 15 horas, excepto los partido entre El Trébol y Josefina que arrancarán desde las 15.30.

Los partidos:

CD River vs. Inf. Xeneize

Los Andes vs. Barrio Cabrera

Estrella del Sur vs. Barrio Jardín

Dep. Norte vs. Gral. Savio

Dep. Sebastián vs. Los Albos

Tarzanito vs. 2 de Abril

Tiro y Gimnasia vs. Belgrano

Dep. El Trébol vs. Dep. Josefina (*)

Dep. Oeste vs. DMD Freyre

Libre: CDyC El Faisán (Devoto)

(*) Juegan todas las categorías el días sábado en El Tío y a partir de las 15.30