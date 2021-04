San Isidro lidera la Copa "Gustavo Zurdo Rosa"

Al cabo de la segunda fecha del Torneo Asociativo de básquet, San Isidro es el líder de la Copa Conjunto que lleva el nombre del ex basquetbolista local Gustavo "Zurdo" Rosa. Además, el Rojo lidera en u19 en soledad; y en u17 y u15 junto a El Ceibo.

Posiciones por categoría

Primera división Categoría u19 El Ceibo 4 pts. El Tala 4 pts. San Isidro 3 pts. Almafuerte 3 pts. SS Devoto 3 pts. Cult. Arroyito 2 pts. San Isidro 4 pts. Cult. Arroyito 3 pts. Almafuerte 3 pts. El Ceibo 3 pts. El Tala 3 pts. SS Devoto 2 pts. Categoría u17 Categoría u15 San Isidro 4 pts. El Ceibo 4 pts. Cult. Arroyito 3 pts. Almafuerte 3 pts. El Tala 2 pts. SS Devoto 2 pts. El Ceibo 4 pts. San Isidro 4 pts. El Tala 3 pts. Almafuerte 3 pts. SS Devoto 2 pts. Cult. Arroyito 2 pts.

Copa Conjunto "Gustavo Zurdo Rosa"

San Isidro 12 pts. El Ceibo 11 pts. Almafuerte 9 pts. El Tala 8 pts. Cultural Arroyito 8 pts. Sociedad Sportiva Devoto 6 pts.

Próxima fecha

SS Devoto vs. Cultural Arroyito

Almafuerte vs. El Tala

El Ceibo vs. San Isidro