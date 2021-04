Desde el oficialismo respondieron a Juntos por el Cambio: "Están apostando a que estalle todo"

El oficialismo acusó a la oposición de actuar con "hipocresía" y de apostar a "que estalle todo", al ratificar su rechazó a una declaración de Juntos por el Cambio en contra de medidas restrictivas que puedan adoptarse para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, que ayer y hoy marcaron un récord con más de 20 mil contagios en el país.

El rechazo fue manifestado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; su ministra de Gobierno, María Teresa García; los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, la agrupación La Cámpora, y el diputado nacional Carlos Heller (FdT), entre otros.

El martes, cuando se registró la mayor cantidad de contagios y pese a que aún no habían sido comunicadas las nuevas disposiciones para frenar la segunda ola de contagios en el país, Juntos por el Cambio emitió un comunicado con el que criticó la gestión sanitaria y rechazó eventuales medidas de restricción.

El gobernador bonaerense aseguró que ya "nada podía sorprenderlo del macrismo" y manifestó que "ante el crecimiento de los casos, las segundas olas y las nuevas cepas, en todos los países se han tomado medidas de este tipo, y aun más estrictas".

"En general, las oposiciones políticas acompañaron las medidas de esos países", advirtió anoche el mandatario bonaerense en su cuenta de la red social Twitter, y afirmó: "No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo".

"Además, cuánta hipocresía. Intendentes y gobernadores de JxC tomaron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, Alfredo Cornejo, mendocino, firma el vergonzoso comunicado", agregó el gobernador.

Kicillof señaló, en ese sentido, que "pareciera que está bien cuidar a Mendoza pero quiere que el resto del país esté desprotegido. ¿Cómo se explica este disparate? ¿Querrán responsabilizarnos después de las muertes, cuando ahora boicotean las medidas de cuidado?".

"Tenemos la oposición más destructiva del mundo. Ahora me entero de que otro de los que suscriben el comunicado macrista es el Gobernador de Corrientes. Resulta que con una mano firmaba el documento y con la otra disponía restricciones en su provincia", completó hoy.

Piedras y cascotes

La ministra de Gobierno bonaerense, por su parte, expresó su malestar por el contenido del comunicado, en declaraciones a la radio AM750, y advirtió que "la oposición no es un lugar donde se tiran piedras y cascotes para que las cosas no funcionen".

"Debe ser un lugar donde tienen que haber propuestas, ideas para mejorar las cosas que ellos suponen que no se hacen bien", agregó.

"Si yo tuviera que ponerme mala para opinar tendría que decir que están apostando a que estalle todo y no lo puedo entender porque estamos hablando de la vida de las personas", manifestó.

La ministra dijo que son "incoherentes" y sostuvo que "mientras se elaboraba ese comunicado, el intendente de La Plata (Julio) Garro y el de Olavarría, (Ezequiel) Galli, -ambos del PRO-, tomaban medidas en el sentido de las que propone el Gobierno", para evitar el aumento de casos".

"Creo que todos los comunicados que sacó el PRO, sobre todo en cabeza de (Patricia) Bullrich, de (Mario) Negri, y de (Alfredo) Cornejo, son un balcón en el que se actúa una campaña política permanente", opinó García.

Más rechazos

Los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en tanto, consideraron que el comunicado de Juntos por el Cambio "resulta perjudicial y dañino para todos los argentinos y todas las argentinas".

En un comunicado, los legisladores oficialistas señalaron que Juntos por el Cambio "define como fracaso la medida propuesta por el Gobierno nacional y acompañada por todas las jurisdicciones provinciales y municipales, que llevó adelante con mucho esfuerzo el pueblo argentino desde el 11 de marzo del 2020", cuando se declaró la pandemia.

"El conjunto de la sociedad sabe que lo que JXC define como fracaso fue un acto de comprensión y solidaridad que se llevó adelante para cuidar la salud y la vida de todos y todas", expresaron.

Asimismo, remarcaron que "resulta lamentable que, mientras intendentes y gobernadores que pertenecen a JXC aplican restricciones lógicas, producto de la situación actual, la mesa nacional de esa fuerza política pretende desde Palermo dar cátedra y consejo a los argentinos y las argentinas".

Los legisladores del Frente de Todos advirtieron que "no llama la atención por parte del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la presidenta del Pro Patricia Bullrich, al igual que cuando llevaron adelante su gobierno, no se preocupen por la vida y la salud de los argentinos y argentinas".

La reunión del martes

Juntos por el Cambio difundió un comunicado tras la reunión de su mesa nacional en el que expresó: "Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas".

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo en declaraciones a radio Continental que "queremos una normalidad lo mayor posible" y afirmó que el comunicado de Juntos por el Cambio "es medido y atiende a la experiencia que ya tuvo la Argentina", mientras que la diputada nacional del PRO y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, sostuvo que "hay que ver caso por caso las restricciones".