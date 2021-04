Provincia ya planea vacunar contra el Covid-19 a mayores de 60

El Ministerio de Salud de la Provincia informa que se suman al esquema de vacunación contra el coronavirus a las personas mayores de 60 años, a partir de mañana jueves 8.

Cabe señalar que, con el arribo durante las próximas horas de una nueva partida de vacunas, en este caso Sputnik V, se amplía la colocación de dosis al mencionado grupo poblacional, cuyas personas se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

Desde la Secretaría de Salud de San Francisco indicaron que todavía no fueron informados sobre la nueva cantidad de dosis que arribarán a la ciudad, por lo que no contaban con el padrón. De todos modos destacaron que es muy bueno el ritmo de vacunación.

Asimismo, quienes deseen vacunarse, y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Días atrás se inició la vacunación de mayores de 60 con comorbilidades, la que se trasladó a San Francisco con la campaña realizada en el Superdomo este martes, donde además se vacunaron mayores de 70 años que faltaban y personal docente.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba indicaron que también se continuarán vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales, que han sido definidos por la autoridad sanitaria y que están recibieron la vacuna en estos momentos.

En todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno, con la indicación de día y lugar de vacunación. A su vez se reitera, que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

Cabe recordar que en los últimos días llegó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con casi 500 mil vacunas Sputnik V, con lo cual se superaron las 7 millones de dosis para luchar contra el coronavirus.