Federal A: así se juega la primera fecha

El Consejo Federal dio a conocer la programación de la primera fecha del Torneo Federal A y los encargados de impartir justicia en las distintas canchas de la tercera división del fútbol argentina.

Sportivo Belgrano jugará el domingo a las 16 en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento con arbitraje de Joaquín Gil de San Pedro. Los asistentes serán Javier Caro Aguirre de Casilda, Guillermo Yacante de Luján y Hugo Fleitas de Rosario.

La "verde" buscará torcer la historia en un reducto donde cayó por goleada las últimas tres veces que los visitó.

Por otro lado, el equipo local confirmó este martes el quinto caso positivo de coronavirus en su plantel y continúa con otros tres jugadores aislados con síntomas. Esos jugadores, de los cuales no trascendió el nombre, no podrán jugar ante Sportivo.

Programación de la 1ª fecha

Zona Norte

SAB 16 hs | Crucero del Norte vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Francisco Acosta

DOM 16 hs | Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sarmiento

Árbitro: Nahuel Viñas

DOM 16 hs | Def. de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Joaquín Gil

DOM 16.30 hs |Unión (Sanchales) vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

DOM 16.30 hs | Racing (Cba) vs. Douglas Haig

Árbitro: Pablo Núñez

DOM 17 hs | Central Norte vs. Boca Unidos

Árbitro: Nelson Bejas

DOM 17.30 hs | Chaco For Ever vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Rodrigo Rivero

Libre: Gimnasia (CdU)

Zona Sur

DOM 15.30 hs | C. Bolívar vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Sergio Testa

DOM 15.30 hs | Sol de Mayo vs. Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Julio Luciano

DOM 16.30 hs | Huracán (Las Heras) vs. Villa Mitre

Árbitro: Jonathan Correa

DOM 15.30 hs | Camioneros vs. Sp. Desamparados

Árbitro: Marcelo Sanz

DOM 16 hs | Olimpo vs. Cipolletti

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM 16 hs | Dep. Madryn vs. Círculo Dep.

Árbitro: José Díaz

DOM 16.30 hs | Sp. Peñarol vs. Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM 18 hs | Juv. Unida (San Luis) vs. Sansinena

Árbitro: Franco Morón