Sportivo tiene fecha y hora para el debut

El club Sportivo Belgrano dio a conocer este lunes la fecha y el horario para el debut en la temporada 2021 del Federal A. Será el próximo domingo a partir de las 16 horas y en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento.

La "verde" buscará comenzar con el pie derecho en tierras entrerrianas y en un reducto donde no le fue para nada bien en sus últimas visitas.

El plantel entrenará en el turno mañana durante toda semana en el predio "Nicolás Losano", el martes participará de un taller de oratoria y el sábado en horas del mediodía emprenderá viaje rumbo a Entre Ríos.

Martelotto solo aguarda por la recuperación del mediocampista Alex Aguirre, quien no llegaría para el debut y según lo trabajado hasta el momento su lugar en la cancha sería ocupado por Braian Camisassa. De todos modos, Aguirre también debe una fecha de suspensión de la temporada pasada ya que fue expulsado ante Villa Mitre -último partido-.

La 1ª fecha

Zona Norte

Racing (Cba) vs. Douglas Haig

Chaco For Ever vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Boca Unidos

Crucero del Norte vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Unión (Sanchales) vs. Gimnasia y Tiro

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sarmiento

Def. de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Gimnasia (CdU)

Zona Sur

C. Bolívar vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Sp. Peñarol vs. Independiente (Chivilcoy)

Olimpo vs. Cipolletti

Dep. Madryn vs. Círculo Dep.

Sol de Mayo vs. Ferro (Gral. Pico)

Huracán (Las Heras) vs. Villa Mitre

Camioneros vs. Sp. Desamparados

Juv. Unida (San Luis) vs. Sansinena