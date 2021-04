Delincuentes intentaron por quinta vez robar una bicicleta de decoración

Los propietarios de una perfumería, ubicada sobre Cabrera al 2800, denunciaron un nuevo intento de robo muy particular: delincuentes procuraron, por quinta vez en pocos meses, llevarse una bicicleta que no funciona, sino que se utiliza para decorar el frente del local.

"En septiembre inauguramos, le dimos la forma del local, estuvimos mucho tiempo pensando en algo que llamara la atención, que fuera original, distinto, y surgió la idea de la bicicleta. Y hace de septiembre que venimos rengando con la misma cuestión", lamentó Verónica Gigena, su propietaria.

La mujer aseguró que primero los ladrones comenzaron a llevarse las macetas que decoraban la bicicleta, las cuales estaban sujetadas a la misma. Primero se llevaron una, luego la otra.

"Hay como una especie de atracción de los malvivientes. Ya llevamos cinco intentos de robo. Al principio estaban las macetas colocadas fijas en la bicicleta y se las llevaron. Después decidimos hacer que se pudieran sacar y poner todos los días, y empezaron con la bicicleta. El último intento fue el sábado a la noche, que nos rompieron parte de los ladrillos del tapial donde estaba agarrada la bicicleta. Fue bastante violento, la bici quedó tirada pero no llegaron a llevársela probablemente porque habrá pasado gente", agregó la mujer.

Gigena aclaró que la bicicleta no funciona: "La bici no sirve porque no giran las ruedas. Al principio buscábamos algo en buenas condiciones y después como suponíamos que esto podía llegar a pasar optamos por esta, inclusive las cubiertas están desarmadas".

Si bien el local cuenta con cámaras de seguridad, las mismas no lograron tomar imágenes de los delincuentes. "Se las se las han ingeniado para que la cámara no los tomara, han ido por la parte de atrás, no tenemos registro de ninguna persona", lamentó la propietaria, que aseguró que este hecho, que viene repitiéndose, obligó a que debieran contratar un seguro.

"Nos han colmado la paciencia nos llevó a invertir en un seguro que si bien no cubre los daños de la bici, cubre de los cristales de la vidriera para adentro. Pero terminás con miedo, te preguntás '¿y si me rompen los vidrios o logran entrar en algún momento?'", sumó.

La mujer sostuvo que en ocasiones anteriores realizó la denuncia pero sin novedades: "Cuando me robaron la maceta que quedaba, porque primero se llevaron una y después la otra, llamé a la Policía. Me dijeron que como no tenía pruebas no podía hacer la denuncia. Una sola vez pasó un móvil policial que constaba que estaba patrullando. Pagábamos seguridad privada y nunca nadie vino. Hay mucha indiferencia en el tema seguridad", reflejó.

Sobre el final, Gigena dijo que analizan quitar la bicicleta si los hechos vandálicos e intentos de robo persisten. "La vamos a dejar, si hay un próximo incidente pensamos sacarla. Es algo que llama la atención, destaca al negocio y es una pena que uno deje sus proyectos por estas cuestiones, pero estamos cansados, no tenemos ganas de pasar de nuevo por esto. No sé si son intenciones de robo o vandalismo porque no se la han podido llevar, pero han roto lo que más pudieron, le rompieron el guardabarros, le han torcido las ruedas, es un poco y un poco", finalizó la mujer.