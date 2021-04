Arrancó la Liga Regional con algunos partidos de la Zona Sur

A más de un año del último partido oficial, este fin de semana comenzó la temporada 2021 de la Liga Regional de Fútbol con la disputa de algunos partidos de la Zona Sur. El sábado se disputó la primera fecha de inferiores, mientras que el domingo lo hicieron las divisiones mayores.

En el marco de la primera jornada hubo partidos en inferiores y mayores que tuvieron que ser postergados con anticipación por casos positivos de Covid y aislamiento de distintos planteles. En tanto, el partido entre Almafuerte y Filodramático en primera división fue postergado por la participación del equipo varillense en el Torneo Provincial.

Cabe recordar que para este fin de semana también estaba previsto el inicio de la Zona Norte, pero fue suspendida con antelación por el aumento de casos de Covid detectados en las localidades de Brinkmann y Morteros que obligaron al cese de actividades deportivas, al menos por esta semana.

Resultados de primera división:

Zona Sur

Grupo 1

Filodramático (Alicia) vs. Almafuerte (Las Varillas) [Postergado: Almafuerte disputa la final el Torneo Provincial]

Bartolomé Mitre (Las Varillas) vs. Huracán (Las Varillas) [Postergado: por casos de Covid y aislamientos en Huracán]

Fortín Sport Club 0-6 Unión (Alicia) [Reserva: 3-2]

Grupo 2

Granaderos (Las Varas) 1-1 Unión Deportiva Laspiur [Reserva: 0-0]

Alianza Carrilobo 0-0 Sportivo Sacanta [Reserva: 0-1]

Recreativo San Bartolomé 1-2 Asociación Deportiva El Arañado [Reserva: 0-2]

Entrenamientos suspendidos y casos positivos

En el caso de la Zona Norte, la semana pasada los clubes San Jorge y Centro Social de Brinkmann resolvieron cerrar sus instalaciones por lo que no competirán en las diferentes disciplinas como fútbol y básquetbol. La misma determinación tomaron las instituciones de Altos de Chipión, Porteña y Morteros.

Por otro lado, en la Zona Sur el club Filodramático de Alicia también anunció las suspensión de los entrenamientos ante la aparición de casos positivos en sus divisiones inferiores. En tanto, el club Huracán de Las Varillas también informó este viernes que se detectaron tres casos positivos en jugadores de sus divisiones mayores y esto motivó al correspondiente aislamiento de sus contactos estrechos del plantel.

El resto

Si bien depende de la situación epidemiológica, el próximo fin de semana comenzaría la actividad para las zonas Norte, Noroeste, Oeste y Centro; donde militan Antártida Argentina, Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer.

El sábado lo harán las divisiones inferiores a partir de las 13 horas, mientras que el domingo la reserva arrancará a las 15 y la primera a las 17.

1ª fecha - Zona Centro

SS Devoto vs. Sportivo Belgrano

8 de Diciembre vs. Marina FC

Proyecto Crecer vs El Trébol

Antártida Arg. vs. Cultural La Francia