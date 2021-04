Provincial de Selecciones u15: San Francisco enfrentará a Sudeste

En 2019 el seleccionado local fue subcampeón en el Final Four disputado en Río Cuarto.

En 2019 el seleccionado local fue subcampeón en el Final Four disputado en Río Cuarto. (Foto: Archivo)

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba dio a conocer cómo se disputará el Provincial de Selecciones u15 que tendrá un nuevo formato. San Francisco jugará la Copa de Oro y enfrentará a Sudeste.

La Federación conformó un ranking de las once Asociaciones donde se hizo un promedio de las últimas competencias en U15 y U17. A partir de ese ranking, donde San Francisco se ubicó cuarto, se decidió que del 1° al 7° jueguen la Copa de Oro y del 8° al 11° la Copa Plata.

Los cruces serán por eliminación directa a dos partidos y el seleccionado de Córdoba accede directamente a la semifinal por ser el campeón de la edición pasada.

Copa de Oro

San Francisco vs Sudeste

Río Cuarto vs Cruz del Eje

Villa María vs Oliva

Copa de Plata

Río Tercero vs Punilla

Morteros vs Noreste