"No hace falta someter a los argentinos a tener que ir dos veces a votar"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expuso su preferencia porque los argentinos no tengan que ir dos veces a votar este año, por lo que sería conveniente una suspensión de las PASO o que las mismas se realicen el mismo día que la elección general.

"Tengo la convicción de la idea de que la política tenga capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar. Yo preferiría que todo fuera en un solo día con el acuerdo de fuerzas políticas que evite la realización de las PASO o que las PASO se realicen el mismo día que la general", indicó Massa en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que "el esfuerzo más grande de este" tiene que estar puesto en "la recuperación económica de la Argentina que viene por un año de pandemia y cuatro años de pandemia económica" y "también en la vacunación" que es un tema con "dificultades geopolíticas".

Además, se refirió a la diferencia de ideas que existe en el Frente de Todos: "La coalición nació bien porque nació con la idea de construcción de unidad en la diversidad, algo que hasta acá se viene dando de manera genuina. En el Frente de Todos podemos dialogar aún en los temas en los cuales pensamos distinto. Nuestra responsabilidad es garantizar la unidad en la diversidad".

En tanto, Massa habló de la renegociación de la deuda con el FMI: "No hay discusión dentro del Gobierno respecto de cómo encarar el proceso de renegociación de deuda. Heredamos una deuda absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la construcción de un sendero de sustentabilidad". "En el tema de la deuda con el Fondo aparece un primer punto que es que la mayor operación de crédito que tiene el Fondo es con la Argentina. Representa más del 50% de su disposición de capital, con lo cual el Fondo también tiene la obligación de encontrar una solución a este problema", subrayó.

Asimismo, señaló que "es una deuda que no pasó por el Congreso, que no tiene parámetros de sustentabilidad respecto de vencimientos y capacidad de pagos" y que "además no se cumplieron los principios y estatutos del propio Fondo" ya que "fue un crédito que se otorgó por una decisión política".

"El programa económico tiene que ser a partir de un programa que la Argentina le presenta al Fondo y no que el Fondo le impone a la Argentina. El Gobierno de Macri desde el punto de vista del equilibrio fiscal no consiguió ningún resultado con el plan del Fondo", manifestó.

Fuente: Noticias Argentinas