Racing recibe a Godoy Cruz por la Copa de la Liga: TV, hora y formaciones

Racing Club recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza con la obligación de presentar un esquema más ambicioso puesto que precisa un triunfo para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final, en uno de los partidos de los octava fecha de la Copa de Liga Profesional. El encuentro, válido por la Zona A, se jugará este domingo desde las 21 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

El objetivo se cumplió para Racing en la fecha pasada cuando rescató un punto en el estadio Monumental al igualar sin goles ante el River de Marcelo Gallardo.

El entrenador Juan Antonio Pizzi utilizó un esquema ultradefensivo e incluso llegó a jugar con una línea integrada por seis jugadores, sumando, por un lado, críticas por esa falta de ambición y elogios, al reconocer las limitaciones del equipo y provocar impotencia en el adversario.

Pero ahora el escenario será muy diferente y Racing, con 12 puntos, ante Godoy Cruz, que reúne, ocho unidades y tres fechas sin ganar, estará obligado a quebrar la defensa del equipo de Sebastián Méndez y encontrar variantes ofensivas, más allá del consabido pelotazo y habilitación al delantero Enzo Copetti, quien es el que mayor peligro genera cuando la "Academia" ataca.

Sin embargo, por más que Pizzi dejó atrás la dura goleada ante River (5-0) en la final de la Supercopa, luego clasificó para los 16vos de final de la Copa Argentina y en el torneo doméstico lleva seis cotejos sin derrotas y 479 minutos sin goles en contra, aunque el equipo aún no convence.

Racing no juega bien, no presenta variedad en los caminos al gol y su transición de defensa a ataque es lenta y sin imaginación, por eso Pizzi no cuenta con el incondicional apoyo de todos en el "Mundo Racing" y afrontará luego del cotejo ante los cuyanos una prueba de fuego cuando vuelva jugar en el Cilindro el clásico ante Independiente el sábado 10 de abril a las 21.

El equipo pasará de un 4-5-1 a un 4-4-2 con un único cambio el ingreso del delantero Iván Maggi, jugará arriba con Copetti, por el expulsado defensor Juan Cáceres, ubicándose como lateral derecho el uruguayo Fabricio Domínguez.

Godoy Cruz matemáticamente tiene muchas posibilidades de sumarse a la lucha por clasificar, pero no parece poder concertar ese objetivo si se toma en cuenta el nivel de juego.

El equipo de Méndez venía de perder ante Argentinos y de ser goleado ante River en el Malvinas Argentinas, pero en su pasada presentación sumó un empate ante Talleres en Córdoba, frenando el ímpetu cordobés tras el triunfo ante Boca como visitante.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por TNT Sports y en TNT Sports Play.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda e Ignacio Piatti; Iván Maggi y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Hugo Silva, Mauro Dos Santos, Leonel González y Damián Pérez; Gonzalo Abrego, Wilder Cartagena, Valentín Burgoa, Renzo Tesuri y Martín Ojeda; Cristian Colman. DT Sebastián Méndez.

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Racing Club.

Hora: 21.

TV: TNT Sports.