En vivo online: Agropecuario vs. Deportivo Maipú por la Primera Nacional

Agropecuario de Carlos Casares recibirá hoy a Deportivo Maipú de Mendoza por la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17:30 en el estadio Ofelia Rosenzuaig, con el arbitraje de Gastón Suárez.

La victoria contra Temperley le dio un alivio a Agropecuario, que hasta ese entonces no podía ganar en el campeonato. Con los ánimos renovados, el elenco de Carlos Casares buscará otro triunfo ante un novato en la categoría.

Siguiendo el lema “equipo que gana, no se toca”, Manuel Fernández no hará variantes en la formación titular y saldrán los mismos once que le ganaron al Gasolero como visitante.

Sumar

El equipo "botellero" dirigido por Luciano Theiler viene de tener fecha libre. Hasta el momento, sumó un punto en dos encuentros, por lo tanto, como visitante, intentará ganar por primera vez en el campeonato.

Como es habitual, en el Cruzado hay mucho hermetismo en cuanto al equipo que saldrá a la cancha y ni siquiera se informaron los concentrados. Edgardo Díaz no sería de la partida y en su lugar podría jugar Hernán Sosa.

Probables formaciones

Agropecuario: Darío Sand; Federico Rosso, Nicolás Dematei, Ezequiel Parnisari, Braian Álvarez; Andrés Ayala, Fernando Juárez, Gonzalo Ríos, Alejo Montero; Jonathan Farías y Brian Blando

Deportivo Maipú: Juan Cruz Bolado; Ezequiel Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra, Sosa; Agustín Manzur, Ignacio Antonio, Diego Tonetto, Matías Viguet; Álvaro Veliez y Facundo Castelli.

Hora: 17:30.

Con información de Solo Ascenso.