Revelan que jueces y fiscales visitaban a Macri en la quinta de Olivos

Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y el fiscal de Casación Raúl Plee visitaron la quinta de Olivos en varias oportunidades para reunirse con el entonces presidente Mauricio Macri, según los registros oficiales revelados por el portal El Destape, que vinculó las visitas con la llamada "Mesa Judicial M" para instruir causas judiciales contra opositores.



Las visitas están registradas en la Casa Militar de la quinta presidencial y las excusas para era muchas veces jugar al futbol o al paddle. En los encuentros estaban otros funcionarios de confianza del presidente como Gustavo Arribas entonces titular de la AFI.

Según los registros que informó El Destape, el juez Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, visitó al menos 15 veces la Quinta de Olivos en la era Macri según los registros oficiales. De ellos, en 13 está registrado para jugar al paddle, tenis o fútbol. Consultado por ese medio, Borinsky reconoció que concurrió a la residencia a jugar al paddle, aunque argumentó que no fue tantas veces y que su presencia se relacionaba con su rol al frente de la Comisión de Reforma del Código Penal.

Las visitas de Borinsky coinciden en varias oportunidades con la presencia en la Quinta de Olivos de integrantes de la Mesa Judicial de Macri, como el viceministro de Justicia Santiago Otamendi, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas o el asesor José Torello. También con otros miembros del gabinete e incluso comunicadores y famosos.

En tanto, Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación, no sólo visitó 6 veces a Macri en la Casa Rosada, sino que aparece dos veces en los registros de ingresos a la quinta de Olivos. Al igual que Borinsky participó de causas de alto impacto político contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández.

Sobre el camarista ya pesa una investigación del Consejo de la Magistratura por sus visitas a Casa Rosada que coincidían con la salida de fallos contra la actual vicepresidenta y exfuncionarios kirchneristas,

El fiscal de Casación Raúl Pleé se reunió en la quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018 con Mauricio Macri y Gustavo Arribas. El funcionario judicial intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro, Cuadernos, el desguace del Grupo Indalo y la investigación por espionaje ilegal donde está procesado el fiscal Carlos Stornelli.

Poco después de la reunión, Pleé pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo y al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención. Uno de los que firmó ese fallo fue el juez Gustavo Hornos.

"No es común"

Por otra parte, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Agustín Lugones, se refirió este viernes a estas revelaciones sobre la relación estrecha que Mauricio Macri mantuvo con algunos jueces y fiscales mientras ejerció la presidencia y consideró que "no es común que jueces y fiscales jueguen al paddle con Macri".



"No es común esas visitas, los jueces por lo general participan en actos formales. No es común que jueces y fiscales jueguen al paddle con Macri, pero yo sabía que se jugaba una vez por semana un partido de futbol", opinó Lugones en declaraciones a Radio 10 y aseguró que "esto más temprano que tarde va a llegar al Consejo de la Magistratura".

"Son más notorias y más comprobables las causas de Macri que la de la expresidenta, Cristina Kirchner", agregó Lugones.