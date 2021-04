Vuelve la Liga Local de hockey: "No vemos la hora que empiece a rodar la pelota"

La Asociación de Hockey de San Francisco anunció esta semana el regreso a la competencia después de más un año de inactividad por la llegada de la pandemia. Será bajo protocolos, con presencia reducida de público en las canchas del Polideportivo Municipal y del San Francisco Rugby Club.

El torneo de infantiles llevará el nombre de "Germinando Sueños" y comenzará el sábado 10 de abril a partir de las 14 en el Polideportivo Municipal con la participación de seis clubes: Antártida Argentina, Polideportivo San Francisco, Unión La Enramada, Iturraspe, San Francisco Rugby Club, Proyecto Malvinas e Iturraspe.

En tanto, el 17 de abril jugarán las divisiones quinta y séptima desde las 14 horas con la participación de cuatro clubes, mientras que la primera división comenzará el domingo 18 de abril en cancha del San Francisco Rugby Club. En esta oportunidad la competencia mayor contará con 9 equipos participantes y pondrá en disputa una Copa Challenger.

1ª fecha - Primera División (Domingo 18 de abril)

9 hs Antártida Arg. vs Devoto

10.30 hs Contadoras vs. La Hidráulica

12 hs Talleres vs. Charitas

13.30 hs Polideportivo San Fco. vs. Sporting

Libre: Tiro y Gimnasia

"Esperamos que podamos terminar el torneo"

El presidente de la Asociación local, Alberto Passamontti, explicó en diálogo con El Periódico el arduo trabajo para organizar la competencia puesto que no tenían actividad desde noviembre de 2019 ya que en 2020 no habían podido comenzar el torneo.

Esta situación los hizo comenzar casi desde cero. "Hay equipos nuevos y equipos que se bajaron, estuvimos más de un año sin jugar y algunas chicas se fueron de los clubes o otros deportes. Esperamos que no se corte, tomamos las máximas precauciones teniendo en cuenta también que jugamos cada 15 días por eso esperamos que podamos terminar el torneo", indicó.

"Para nosotros fue un volver a empezar, no veíamos la hora que empiece a roda la pelota para que los chicos tenga un lugar de esparcimiento. Nosotros ponemos énfasis en infantiles y en juveniles: quinta y séptima división, pero también hay primeras donde hay unas 150 chicas", agregó Passamontti.

"Hay muchas chicos y chicos que les gusta el hockey, hay varias ligas y nosotros teníamos que darle un marco en la ciudad porque vemos la necesidad de jugar que tienen también muchos clubes chicos", dijo Passamontti.

En ese sentido, el presidente de la asociación local remarcó que antes de la pandemia había muchos clubes y muchas jugadoras, la convocatoria venía en franco crecimiento pero eso se cortó y la situación se tornó delicada. "Esperamos que el sábado 10 sea una fiesta para los mas chiquitos", comentó.

Asimismo, el presidente también indicó que la Asociación se hará cargo del alquiler de la cancha, de los árbitros, viáticos y del seguro de las jugadoras "para que no tengan que desembolsar tanto dinero, vamos a tener muchos gastos extra que no los teníamos pensado para que puedan jugar todos".

"No recibimos apoyo económico del municipio, es todo a pulmón, con sponsors y gente que le gusta el hockey vamos a salir adelante", agregó. Además, Passamontti se mostró expectante sobre la cancha de césped sintético que construirá la Municipalidad en el Polideportivo, eso le dará otro marco a la competencia de infantiles y juveniles como así también reducirá los costos de organización de los torneos.