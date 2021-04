Con un emotivo homenaje cerraron el Mes de la Mujer

A lo largo de todo el mes de marzo, la Municipalidad de San Francisco, a través del Consejo Municipal de la Mujer, llevó a cabo diversas propuestas con el objetivo de recordar, concientizar y homenajear la lucha diaria de todas mujeres. En este sentido, con un emotivo homenaje en el Banco Rojo ubicado en la Plaza Memorial de Arquitectos Sociales, quedó culminado el ciclo de actividades que se desarrollaron en torno al Mes de la Mujer.

Ante de la presencia de miembros del Consejo Municipal de la Mujer, vecinas y miembros del equipo de Arquitectos Sociales, Patricia Hasne, presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, dio la bienvenida y agradeció la presencia y compromiso de la mujeres presentes, a los Arquitectos Sociales por brindar el espacio y al intendente por permitir llevar a cabo y apoyar las diversas propuestas realizadas.

Tras realizar un repaso de las diversas actividades concertadas en el mes de marzo, Hasne comentó que se decidió realizar el cierre del mes en el banco rojo de la Plaza Memorial dado que “es símbolo de sensibilización y prevención contra el femicidio, por lo que decidimos reunirnos aquí para recordar especialmente a aquellas mujeres que ya no están, como así también por las mujeres que pasaron por situaciones de violencia y por las que día a día luchan contra esta otra pandemia, que es la violencia hacia las mujeres en toda sus formas. Sabemos que las mujeres debemos y tenemos que gozar de los mismos derechos que los hombres, a ser tratadas en igualdad de condiciones, porque si bien mucho se ha logrado durante años, aún queda mucho camino por recorrer, mucho por conquistar, por eso, no podemos retroceder, ni parar, tenemos que seguir hacia adelante, se lo debemos a millones de mujeres que lucharon por nuestros derechos y hoy ya no están, y por las que seguimos la lucha, cada una desde nuestro lugar, exigiendo un fin inmediato a la impunidad, exigiendo protección y el efectivo ejercicio de nuestros derechos, de vivir con dignidad, libres de violencia y discriminación. Cada uno de nosotros, mujeres y hombres, tenemos la responsabilidad y el deber de actuar con valor, convicción y compromiso para poner fin a estas violaciones generalizadas de nuestros derechos”, concluyó Hasne.

Asimismo, la joven de nuestra cuidad Belén Luna compartió su mensaje, donde destacó que “hablar de violencia de género incomoda, hasta a veces es cansador seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero hablar y hablar también logra que hagamos ese clicks, donde por fin entendemos que no es nuestra culpa, que estamos bombardeadas por mandatos sociales, que somos juzgadas por nuestras decisiones”, manifestó Luna quien además agregó: “Los casos de violencia de género no son aislados, es una problemática transversal que genera patrones de conducta y situaciones, los femicidios son el último eslabón de un sinfín escalonado de violencias, no sólo físicas, sino psicológica, económica, simbólica, sexual; porque si algo deja en claro la ley 26.485 es que la violencia que se ejerce sobre las mujeres se dan de múltiples maneras, y en cualquier ámbito, público y privado, dejando atrás el viejo paradigma de que sólo ocurre en el ámbito familiar. No sólo es prevención, no solo es abordaje de situaciones de violencia, también es necesario crear estadios de promoción de derechos, igualdad de oportunidades para cada vecina de la ciudad”.

Gianna Molinelli culminó el encuentro con la presentación de sus canciones en homenaje a las mujeres y especialmente en memoria de todas aquellas mujeres asesinadas por quienes decían amarlas.