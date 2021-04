Estrena "Nosotras también estuvimos", documental sobre enfermeras en Malvinas

El director Federico Strifezzo, estrena este jueves "Nosotras también estuvimos", el documental que narra el reencuentro de Alicia Reynoso, Stella Morales y Ana Masitto, tres de las 14 enfermeras que atendieron a los heridos en Malvinas desde un hospital móvil ubicado en Comodoro Rivadavia, ciudad a la que volvieron 37 años después para contar sus historias frente a la cámara.

El documental plasma un proceso de cuatro años que busca echar luz sobre un grupo de enfermeras "que durante la guerra atendieron a soldados, estuvieron en trincheras y vivieron oscurecimientos", describe Strifezzo a Télam.

El cineasta revela que estas mujeres que participaron del conflicto bélico "habían estado treinta y pico de años sin hablar; una de ellas tardó 15 años en contarle su historia al marido. Eso me llamó mucho la atención, porque demostraba que era algo que estaba muy enterrado en la memoria. Y mi propuesta fue desenterrarlo para sacarlo a la luz".

Para el realizador una de las causas de ese ocultamiento y ese silencio "es que las trataron muy mal en aquel momento, sobre todo desde adentro de la Fuerza Aérea".

"Una vez las acompañé con la cámara a un desfile militar en Buenos Aires y un oficial superior las intentó echar del desfile diciéndoles que no podían participar porque no eran veteranas de Malvinas. Justo lo filmé y después lo subimos a las redes sociales y tuvo mucha repercusión y se escribieron algunas notas sobre eso. Ellas igualmente desfilaron -relata- porque no les importa nada y la gente las aplaudió. Antes de comenzar el rodaje, ya habíamos vivido muchos momentos fuertes como ese".

El director cuenta que el origen del documental se remonta a una foto, a una imagen de cinco mujeres caminando con uniformes verdes junto a cuatro ambulancias. Sonríen, parecen posar.

"Cuando vi esa imagen por primera vez en un portal de noticias me resultó extraña, nunca había visto nada parecido. Para mí la guerra era un tema de hombres, sobre todo en lo relacionado con Malvinas. La curiosidad despertó en mí el deseo de investigar y, rápidamente, redes sociales de por medio, pude contactar a Alicia Reynoso, una de las cinco mujeres de la foto. Ya en el primer diálogo que tuvimos, Alicia me habló de heridas, de soldados que pedían por sus madres, de oscurecimientos y de amenazas de bomba, de trincheras en las que se escondían. Mi imaginario se vio sacudido. Nunca había escuchado ni visto nada de todo eso", cuenta.

Y continúa: "A través de Alicia, llegué a otras enfermeras, cada una con sus propias heridas. Pero si había algo que compartían, era el dolor del silencio y del olvido al que habían sido condenadas después de 1982. Habían aprendido a callar, a enterrar recuerdos que no las dejaban tranquilas, pero cada vez más, también, tenían ganas de hablar".

Para ver. Jueves 1º de abril a las 20 en Cine.arTV y en simultáneo en la plataforma Cine.ar Play, donde quedará disponible de forma libre y gratuita. También en Canal 22.4 de TDA (televisión digital abierta). Viernes 2 de abril a las 22 en Canal Encuentro y a las 22.30 por la TV Pública Argentina.

Nosotras también estuvimos (Argentina, 2020). 70 minutos. Documental. ATP. Escrita y dirigida por Federico Strifezzo. Con el apoyo de Incaa. Producción: Federico Strifezzo, Alejandra Perdomo y José Velázquez. Dirección de fotografía: Erick Joshadeck Benavides. Director de sonido: Andrés Perugini. Montaje: Pablo Mazzolo (SAE). Música: Biomas. Con Alicia Reynoso, Ana Masitto y Stella Morales.