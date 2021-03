Frontera celebró sus 130 años: "Seguiremos adelante con aquellos que quieran ser parte de esa historia"

Fundada como “Estancia La Frontera” y formalizada con la apertura del ramal ferroviario “La Frontera – Sastre” en 1891, la ciudad santafecina conmemoró sus 13 décadas de existencia. Una ciudad que pasó de formarse a la vera de la estación del tren, donde hoy es el barrio Estación Frontera, y luego se reubicó en su actual ubicación más densamente poblada. El reconocimiento oficial como ciudad llego en 1990 y fue la tercera ciudad del Departamento Castellanos.

En la mañana del miércoles, la Intendente Victoria Civalero encabezó el acto protocolar en la sede del municipio y recordó “el inevitable repaso de nuestra historia, con sus primeros forjadores quienes cuando llegaron a estas tierras tuvieron una visión que no muchos entienden, que paso a paso fueron conquistando los objetivos necesarios hacia la construcción de una población”.

Civalero continuó su discurso: “Ellos lograron muchísimas metas, ellos lucharon, no bajaron los brazos, se comprometieron, construyeron, edificaron y gestionaron… seguramente en ese camino hubo aciertos y errores, cansancio, seguramente frustraciones, pero con el convencimiento de crecer jamás se desalentaron y nos heredaron este lugar para que sigamos el camino del crecimiento y sigamos adelante”.

En un mensaje sobre la actualidad refirió: “Constantemente escucho a nuestros propios vecinos decir que Frontera no es una ciudad, que nos falta salud, que nos falta seguridad, que nos falta infraestructura, que no pagan los impuestos porque los servicios son malos, que dejemos de subsidiar instituciones, que no hacemos nada y me sorprenden esas frases viniendo de quienes también son parte para que esto funcione y solo los vemos criticar y no hacer nada, ni siquiera de cumplir sus obligaciones como ciudadanos”.

Civalero manifestó también que "seguiremos adelante, trabajando desde lo positivo, gestionando, logrando con aquellos que quieran ser parte de esa historia, no nos detendremos, porque queremos a nuestra ciudad, porque a pesar de las dificultades y las adversidades, aún hay gente que no baja los brazos, que tiene sentido de pertenencia, que el dolor de esas críticas y de las negatividades lo transforman en actitudes, en hacer para crecer, pero por sobre todo en voluntad para crecer".

La mandataria siguió su discurso diciendo: “Sabemos que esa identidad se logra por el sentido de pertenencia, con escuelas que no solo enseñan, sino que también contienen y asisten aún desde la virtualidad, con clubes que nos emocionan con la práctica deportiva con cada vez más nivel que se preocupan también por fortalecer el tejido social y que en los malos momentos se ponen la camiseta de la ciudad para asistir a sus vecinos. Identidad es contar con nuestros bomberos voluntarios, con nuestra biblioteca y con nuestros espacios comunitarios. Identidad y sentido de pertenencia son cada uno de nuestros negocios y comercios, es cada uno de nuestros estudiantes y trabajadores. Este sentido de identidad es mirar para adentro de la ciudad antes de hacerlo afuera, es creer en nosotros”.

Roberto Miguel Corzo, Ciudadano Ilustre

El Veterano de Guerra de Malvinas, Roberto Miguel Corzo fue reconocido como ciudadano ilustre de Frontera por el decreto 15/2021 el cual fue otorgado “en reconocimiento al valor y coraje que pusieron de manifiesto defendiendo a nuestra patria”.