Malvinas: acto con presencia limitada para conmemorar el Día del Veterano y Caídos en la Guerra

A 39 años del comienzo de la guerra de Malvinas, este viernes 2 de abril se realizará en San Francisco un acto de conmemoración y homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto bélico, aunque por las restricciones ante la pandemia de coronavirus será con presencia limitada de personas. El evento comenzará a las 9 en la plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en calle Perú al 1300.

Hugo Franco, titular del Centro de Veteranos de Guerra de San Francisco explicó que este año solo participarán veteranos de guerra y un número acotado de autoridades municipales. "Es un año muy triste y por la pandemia no se puede conmemorar como es debido. Tengo un dolor y tristeza por esta guerra fría que estamos pasando, aunque no es igual a la que vivimos nosotros en Malvinas. Allá al enemigo lo veíamos y era matar o morir, acá no lo vemos pero también nos mata", dijo en referencia a la pandemia de COVID-19.

Ya el año pasado, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas se dio en el comienzo de la pandemia y con las mayores restricciones, por lo que se conmemoró con un pedido a los vecinos para que cuelguen la bandera argentina en el frente de sus hogares y entonar las estrofas del himno, que culminó con la sirena de Bomberos y un aplauso en homenaje.

En este 2021 tampoco habrá vigilia, como se venía realizando en años anteriores.

En septiembre de 2019 los integrantes del Centro fueron reconocidos como “Ciudadanos Ilustres” por el Concejo Deliberante de San Francisco. En esa ocasión, reiteraron el pedido de trasladar la plazoleta de Malvinas a un lugar más céntrico y la necesidad de contar con un salón, demanda que sigue vigente.