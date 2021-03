Realizarán una caravana por la ciudad para concientizar sobre autismo

En el marco del Día Mundial de la Concientización del Autismo, integrantes de TGD Padres Tea San Francisco llevarán adelante una caravana por la ciudad, la que tendrá lugar este viernes 2 de abril desde las 16. La iniciativa busca dar visibilidad sobre el autismo pero a la vez respetar los protocolos vigentes por la pandemia de coronavirus, por lo que se podrá participar a bordo de vehículos.

La concentración será en Av. Cervantes y Av. de la Universidad. Desde allí, la caravana seguirá por Av. Cervantes hasta Av. Urquiza, y de Av. Urquiza girarán por Bv. 25 de Mayo hasta llegar a la Plaza Cívica. En el lugar, quienes deseen se podrán tomar algunas fotos y los padres estarán dispuestos a evacuar consultar, siempre protocolos mediante, para evitar la aglomeración de personas.

"Lo organizamos hace 15 días porque vimos que en todo el país van a hacer algo parecido, una caravana. Entonces quisimos sumarnos, pero no queríamos hacer nada con multitud de gente. Vamos a partir por Cervantes y vamos a tener el apoyo de la Municipalidad que nos va a poner un auto adelante y una moto atrás y estaban viendo de poner una motopolicía. Ojalá sean muchos. Entonces vamos a venir por la Costanera, vamos a girar por el monumento de San Francisco y entramos por 25 de Mayo hasta la Plaza Cívica. Es lo que se puede hacer", aclaró Rubén Machado, uno de los organizadores de la movida y papá de Benjamín, un adolescente con autismo.

Machado, que aclaró que la fecha no es un festejo sino un día para concientizar, adelantó que algunos edificios de la ciudad se "vestirán" ese día de azul, el color que acompaña a la campaña.

Detección temprana

Una de las cosas a la que se les busca dar visibilidad es, según explicó Machado, a la detección temprana del autismo, lo que permite mejorar la calidad de vida de aquellas personas con esa condición.

"Falta concientizar un montón. Ponen toda la predisposición pero por ahí no tienen las herramientas o no saben qué hacer o cómo empezar. Está bueno difundir, concientizar. Yo con Benjamín en la escuela Villafañe y ahora con Ravetti me tengo que sacar el sombrero. Pero están como desorientados, no saben cómo arrancar. Y el tema de la detección temprana permite tener un signo de alarma a los 18 meses. El nene no te mira fijo, no señala, balbucea. Y si vos lo agarrás a temprana edad podés llevarlo para que él pueda adaptarse más rápido a la sociedad, aunque tendría que ser al revés. Yo lo agarré tarde a Benjamín, a los 5 años, es decir que perdí cuatro años. Él ya estaría independizado, más allá de que nosotros le ponemos las 24 horas. Está bueno, porque cuando al papá le dan el diagnóstico es como que se bloquea o no sabe qué hacer, en cambio detectándolo ya de temprana edad podés ayudarlo un montón. Esa es un poco la idea, hablar", explicó Machado.

Por eso, el grupo se encuentra trabajando para lograr que el tema se trate en diferentes espacios, principalmente guarderías, para que maestras y maestros puedan detectar cualquier signo de alarma.

Inclusión

La inclusión es otro de los aspectos a trabajar, aunque para Machado "está mejorando mucho": "Tengo muchos grupos de todo el país. En Alta Gracia, por ejemplo, se han sumado varias zonas cercanas en que los mismos comercios han puesto pictogramas. Porque por lo general los chicos, no son todos iguales pero la mayoría, se guían mucho por pictogramas y por la anticipación. Entonces han puesto en las puertas de los negocios, por ejemplo, la figura y abajo la palabra panadería, entonces el chico si tiene que ir solo ya sabe que es una panadería, o una tienda de ropa, o una despensa".

"En otras ciudades han comenzado con eso que está muy bueno, todo ese tema de pictogramas, porque con la anticipación mejora mucho, evita el berrinche. La predisposición está, por ahí nos falta ayuda", agregó.