Coronavirus: Río Tercero restringe la circulación por dos semanas

La ciudad de Río Tercero se sumó a las localidades del país que implementarán restricciones ante el notorio aumento de los contagios de coronavirus. Este martes, en conferencia de prensa, el intendente Marcos Ferrer anunció que por dos semanas rige una restricción de circulación nocturna entre la 1 las 7, en el marco de una serie de acciones para evitar que sigan creciendo los casos positivos.

Acompañado por parte de su gabinete, Ferrer reconoció que “hay un crecimiento notorio de los casos” y admitió: “En todo este proceso no he sido partidario de las restricciones y he intentado por todos los medios que entendiéramos que todos debiamos formar parte de la solución a este problema”.

A pesar de ello, señaló que “la apertura y la flexibilidad dependía del comportamiento del conjunto, de lo que hagamos cada uno de nosotros”, y en esa línea remarcó un relajamiento social que está directamente vinculado al crecimiento de casos.

Tras esa introducción, el intendente anunció que no se podrá circular en el horario indicado hasta el 13 de abril próximo, a excepción de trabajadores esenciales y quienes acrediten actividad laboral nocturna.

El departamento Tercero Arriba, del cual es cabecera Río Tercero, es el único incluido por el Gobierno nacional entre las 45 zonas de mayor alerta en todo el país.

Río Tercero, según los reportes del propio municipio, notificó 130 casos positivos en enero, 142 en febrero y saltó a 699 en marzo, hasta este martes.

Fuente: La Nueva Mañana