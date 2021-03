Covid-19: miércoles de vacunación con 1200 dosis para mayores de 70 años

Este miércoles se llevará a cabo un nuevo operativo de vacunación contra la Covid-19 en el Superdomo de San Francisco, en el cual se prevé la colocación de 1200 dosis del primer componente de Sputnik V, destinado para personas mayores de 70 años.

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, dio detalles de esta nueva jornada de vacunación que comenzará desde las 17 para las personas que hayan sido notificadas previamente y que deberán seguir el orden determinado por el apellido y hora.

*Apellidos de A a B, a las 17.

*Apellidos de C a E, a las 17.30.

*Apellidos de F a H, a las 18.

*Apellidos de I a M, a las 18.30.

*Apellidos de N a R, 19.

*Apellidos de S a Z, 19.30.

Giacomino aclaró que en esta oportunidad, a pesar que no está anunciada una jornada con lluvia, aquellas personas que no puedan desplazarse por sus medios y deban hacerlo en automóvil, serán inoculadas en la Sociedad Rural. En estos casos, no será por letra del apellido sino que deberán asistir entre las 17 y las 19. “Hemos visto que la jornada de la semana pasada fue muy bueno y por ende vamos a disponer del mismo equipo en ese lugar”, fundamentó.

“En un mes -continuó el funcionario- vamos a tener 6300 personas vacunadas desde que empezamos la campaña y para nosotros es una gran alegría. Si queda alguna persona de 80 años que aún no fue vacunada que se comunique al 439154”.

Giacomino pidió bajar la ansiedad a aquellas personas que todavía esperan la colocación de su vacuna: “Creemos que en el mes de abril vamos a tener mucha más gente vacunada, hay muchos cargamentos de vacunas que están viniendo a nuestro país y todas las semanas se está aumentado los lotes de vacunas que nos llegan”, sostuvo.

Aclaración

Luego el funcionario se refirió a una novedad informada desde las autoridades sanitarias nacionales y provinciales: “Una aclaración que debemos hacer en esta oportunidad y que fue informada por el Ministerio de Salud es que todas aquellas personas que han cursado coronavirus en los últimos tres meses, por recomendación no se deben poner la vacuna. Deben posponer su dosis, cumplir los tres meses y recién después colocarse la vacuna. Si les llegó el mensaje del CIDI y están dentro de ese período no deben vacunarse. Las personas que recibieron la notificación y tuvieron coronavirus tienen que volver a inscribirse”.