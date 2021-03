Realizarán una concentración en el Día Internacional de la Visibilidad Trans

Este miércoles 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Colectivo Trans San Francisco llevará adelante una concentración en la Plaza Vélez Sarsfield desde las 15, con el fin de debatir diversos temas, entre ellos el de la inclusión laboral trans.

En ese sentido, entre otras actividades impulsarán una recolección de firmas que adjuntarán a un proyecto referido al tema que ingresarán este año, con fecha a confirmar, en el Concejo Deliberante.

"Vamos a estar en la plaza, va a ser algo tranqui, vamos a estar entre nosotras y la gente que se sume de otras organizaciones o gente ya de manera particular, porque hay algunas personas que todavía no forman parte del Centro Trans, no creo que sea por desconocimiento sino por una cuestión de temor, como para acompañar en lo que necesiten, porque realmente necesitan ser escuchadas. Vamos a estar haciendo también una junta de firmas para seguir sumando para el proyecto que vamos a presentar este año que tiene que ver con el proyecto de inclusión laboral trans que pensamos presentar este año a fecha sin definir, pero es lo que está pautado y lo que hemos hablado en algunas reuniones con las compañeras y los compañeros", explicó Jimena Agüero, una de las integrantes de la entidad organizadora.

En ese sentido, dio detalles de cómo es la situación laboral actual de las integrantes del Colectivo Trans San Francisco. Así, recordó que solo dos integrantes cuentan con trabajo en relación de dependencia y otras dos, apenas, con trabajo independiente. El resto, lamentó, sigue ejerciendo la prostitución.

Los temas a tocar son recurrentes: el principal, la inclusión laboral trans, pero hay muchas otras temáticas que se discuten. "Un poco la no discriminación, que a lo mejor no es tan latente pero siempre esta presente, sobre todo a nivel laboral. Muchas veces también tocamos temas que nosotras en su momento hemos callado por temor por desconocimiento. Vivíamos en una época totalmente distinta. No había redes, no había acceso a un montón de cosas y teníamos mucho desconocimiento. Hoy en día con internet y las redes e internet estamos más al tanto de un montón de cosas que antes nosotras ni sabíamos, como que el 31 de marzo era el Día de la Visibilidad Trans en el mundo y a partir de las redes y empezar a relacionarse con personas de otras ciudades empezás a interiorizarte y a saber que sí, que hay otras cosas, que se puede salir de la situación de calle".

"También, como hay nuevas chicas, se toca el terma de la no automedicación. Para eso esta el consultorio inclusivo. Nosotras más o menos las vamos guiando, pero después tiene que ser siempre por medio de un profesional, porque nosotras lo que podemos decirles es que no se automediquen y decirles los beneficios que tiene ir a un doctor y que te diagnostique y te medique. Se tocan varios temas en las reuniones, siempre hay temas para hablar", agregó Agüero.