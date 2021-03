Sin amistoso, Sportivo arrancó una nueva semana de entrenamientos

Con pocas opciones a la vista y después de no jugar con 9 de Julio, la "verde" espera concretar un nuevo encuentro preparativo antes del inicio de la temporada.

Este lunes Sportivo Belgrano inició la séptima semana de pretemporada en el predio "Nicolás Losano" de cara al inicio del nuevo torneo del Federal A, que será el 11 de abril. El plantel aguarda para concretar un nuevo amistoso, aunque las opciones son pocas.

Es que el pasado sábado, la "verde" iba a visitar a 9 de Julio de Freyre pero no hubo acuerdo en la programación de los horarios del partido y el juego no se disputó. De esta manera el equipo no pudo volver a sumar minutos de fútbol formal, al menos ante otro rival, para seguir limando asperezas de cara al debut.

Ahora, las opciones son cada vez menos ya que el próximo fin de semana comienza la Liga Regional de Fútbol y varios de los potenciales rival no podrán jugar. La B Nacional ya está en marcha y el Federal A comienza en dos semanas, lo que hace que los rivales de la categoría tampoco no quieran "mostrar sus cartas" en la previa.

Más allá de que parece complicado, desde la institución trabajan para encontrar un rival y tener al menos una nueva prueba antes del comienzo del torneo que será en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento.

Los entrenamientos de la semana están todos programados a las 9 de la mañana en el predio de barrio San Cayetano, de lunes hasta sábado incluido.