En vivo online: San Martín de San Juan vs. Brown de Adrogué por la Primera Nacional

San Martín de San Juan recibirá hoy a Brown de Adrogué por la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que se jugará a partir de las 17 en el estadio HIlario Sánchez y que será dirigido por el árbitro Bruno Bocca.

El equipo dirigido por Paulo Ferrari tendrá la ocasión de llegar a ser el único escolta de Güemes de vencer al Tricolor.

Respecto a la formación, el entrenador apostaría a la vuelta de Jonas Aguirre al equipo titular en reemplazo de Martín Aruga. El resto sería el mismo equipo que enfrentó a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Bajas por COVID19

En estas últimas semanas, Brown sufrió varias bajas por la COVID-19. Uno de los afectados fue Pablo Vico, quien no pudo dirigir ante All Boys y fue reemplazado por su ayudante Adrián Zen Bonacorsi. Pero el Tano también dio positivo de coronavirus y no pudo viajar a San Juan.

Es por este motivo que el segundo ayudante, Eduardo Scalenghe, se hará cargo del equipo este lunes ante San Martín. Con respecto al equipo que igualó ante All Boys, habrá una sola modificación en el once inicial: Alejandro Gómez ingresará en reemplazo de Ignacio Sanabria.

Probables formaciones

San Martín de San Juan: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández, Aguirre; Maximiliano González, Martín Rivero, Nicolás Pelaitay; Matías Giménez, Pablo Ruíz y Juan Cruz Villagra.

Brown Adrogué: Martín Ríos; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortíz, Alejandro Gómez; Mauro Bazán, Pablo Cortizo, Alexis Castaño, Matías Sproat; Patricio Vidal y Facundo Bruera.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.